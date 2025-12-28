Juventude demonstra interesse em volante do Grêmio, mas esbarra em dois desafios

Ronald já integrou o elenco profissional do Grêmio em 2024 e no começo de 2025. Renan Jardim / Grêmio / Divulgação

O Juventude segue monitorando o mercado em busca de dois volantes para fechar o elenco de Maurício Barbieri. Um dos nomes cogitados esbarra na realidade econômica do clube para 2026. O alvo é Ronald, jovem promessa de 22 anos pertencente ao Grêmio, que se destacou na última temporada defendendo o Atlético-GO. O atleta é natural de Santo Antônio da Patrulha.

Apesar do interesse, a negociação é tratada nos bastidores do Alfredo Jaconi como "complexa". O entrave é duplo: financeiro e competitivo.

O primeiro desafio em que o Verdão esbarra são as cifras. Conforme apurado, os vencimentos de Ronald estão "muito acima do teto salarial" estabelecido pelo Juventude para a disputa da Série B. Com o orçamento reduzido a um terço após o rebaixamento, o clube precisaria de uma engenharia financeira ou de uma ajuda do Grêmio no pagamento dos salários para viabilizar o negócio.

Além disso, o Grêmio enxerga o volante como um ativo de venda. Segundo o jornalista Rafael Favero, do ge.globo, Ronald já atraiu olhares do exterior de dois clubes: o Everton (Chile), com proposta recusada pelo atleta, e o Górnik Zabrze (Polônia), com sondagem que não atingiu os valores esperados pelo Tricolor.

Concorrência e números

Mesmo se o Juventude equalizar as finanças, terá que vencer uma fila de pretendentes. Na Série A, Bragantino e Coritiba monitoram o jovem. Na Série B, a disputa é contra Avaí, Operário-PR, Goiás e a tentativa de permanência do próprio Atlético-GO.