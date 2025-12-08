Juventude conhece os seus 19 adversários da Série B de 2026

Após dois anos na elite, o Juventude voltou à Série B com a missão de buscar o acesso imediato. A competição promete ser acirrada, com a presença de clubes importantes do Nordeste, times emergentes de São Paulo e clubes do Centro-Oeste e Sul que conhecem bem a competição.
O Juventude encerrou sua participação na Série A e já foca na próxima temporada. Após a queda confirmada para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o torcedor Alviverde já conhece o cenário completo da Série B de 2026. Vale lembrar que, em 2023, o Juventude foi vice-campeão da Série B, sob o comando do técnico Thiago Carpini, que encerrou sua passagem pelo clube com o rebaixamento neste ano.
A Série B começará no dia 21 de março e terá seu encerramento no dia 28 de novembro. A competição terá uma paralisação em junho e começo de julho com a Copa do Mundo da Fifa.
Rebaixados e promovidos
O Juventude terá a companhia de um trio de peso vindo do Nordeste, o que eleva o nível e a representatividade da competição. Caíram junto com o Alviverde o Sport-PE, Ceará-CE e Fortaleza-CE.
Quatro clubes garantiram o acesso e subiram do Campeonato Brasileiro Série C. A Ponte Preta foi a campeã da Terceira Divisão. O Londrina conquistou o acesso em cima do Caxias, que decepcionou após liderar a primeira fase. Completam a lista o tradicional Náutico-PE e emergente São Bernardo-SP.
Série B 2026 Por Regiões
A competição estará bem distribuída regionalmente, com a maior concentração de clubes vindo do Sudeste.
- Sudeste (6 Clubes): A região é a mais representada, com times como Ponte Preta-SP, América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino-SP, São Bernardo-SP e Athletic-MG.
- Nordeste (5 Clubes): Representada pelos rebaixados, a região conta com Ceará-CE, Fortaleza-CE, Sport-PE, Náutico-PE e CRB-AL.
- Sul (5 Clubes): O Juventude enfrentará rivais regionais como Criciúma-SC, Avaí-SC, Londrina-PR e Operário-PR.
- Centro-Oeste (4 Clubes): A região participa com Cuiabá-MT, Atlético-GO, Vila Nova-GO e Goiás-GO.