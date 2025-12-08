Juventude conhece os seus 19 adversários da Série B de 2026

Juventude passará por reformulação no elenco para a temporada de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Após dois anos na elite, o Juventude voltou à Série B com a missão de buscar o acesso imediato. A competição promete ser acirrada, com a presença de clubes importantes do Nordeste, times emergentes de São Paulo e clubes do Centro-Oeste e Sul que conhecem bem a competição.

O Juventude encerrou sua participação na Série A e já foca na próxima temporada. Após a queda confirmada para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o torcedor Alviverde já conhece o cenário completo da Série B de 2026. Vale lembrar que, em 2023, o Juventude foi vice-campeão da Série B, sob o comando do técnico Thiago Carpini, que encerrou sua passagem pelo clube com o rebaixamento neste ano.

A Série B começará no dia 21 de março e terá seu encerramento no dia 28 de novembro. A competição terá uma paralisação em junho e começo de julho com a Copa do Mundo da Fifa.

Rebaixados e promovidos

O Juventude terá a companhia de um trio de peso vindo do Nordeste, o que eleva o nível e a representatividade da competição. Caíram junto com o Alviverde o Sport-PE, Ceará-CE e Fortaleza-CE.

Quatro clubes garantiram o acesso e subiram do Campeonato Brasileiro Série C. A Ponte Preta foi a campeã da Terceira Divisão. O Londrina conquistou o acesso em cima do Caxias, que decepcionou após liderar a primeira fase. Completam a lista o tradicional Náutico-PE e emergente São Bernardo-SP.

Série B 2026 Por Regiões

A competição estará bem distribuída regionalmente, com a maior concentração de clubes vindo do Sudeste.