Juventude confirma terceiro goleiro para o elenco do técnico Maurício Barbieri

A terça-feira (23) foi marcada pelas primeiras movimentações oficiais do Juventude visando a temporada de 2025. Após anunciar a renovação do goleiro Jandrei e confirmar a contratação do atacante Pedro Rocha, ex-Ponte Preta, o Verdão fechou o dia com mais um nome definido para o elenco. Trata-se do goleiro Ruan Carneiro, de 35 anos, que seguirá no Estádio Alfredo Jaconi por mais uma temporada.
Ruan defendeu o Juventude em 2024 e, apesar de ter iniciado o ano como reserva, participou de seis partidas ao longo da temporada — quatro pelo time principal e duas pelo time B, na disputa da Copa Ruy Carlos Ostermann. Antes de chegar a Caxias do Sul, o atleta atuou no início do ano pelo Figueirense.
Natural de Balsas, no Maranhão, o goleiro iniciou sua carreira profissional em 2010, no Rio Branco-PR. Desde então, acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Vila Nova-GO, Moto Club-MA, Sampaio Corrêa-MA e Portuguesa-RJ. Em 2020, chegou ao Brusque-SC, onde viveu um dos momentos mais vitoriosos da carreira, conquistando o Campeonato Catarinense em 2022 e a Recopa Catarinense em 2020 e 2023.
Na última temporada, após atuar pelo Avenida, Ruan foi contratado pelo Figueirense-SC, antes de acertar sua permanência no Juventude. Com 1,95m de altura e vasta experiência, o goleiro se apresenta na próxima sexta-feira (26) para começo da pré-temporada sob o comando do técnico Maurício Barbieri.
Com a definição do elenco começando a ganhar forma, o Juventude segue ativo no mercado. O clube busca mais três reforços para encerrar esse primeiro ciclo de contratações.