Juventude anuncia saída de preparador físico para 2026

Rodrigo Squinali encerrou seu ciclo no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / Rodrigo Squinali

O Juventude anunciou, nesta sexta-feira, o desligamento do preparador físico Rodrigo Squinalli. A decisão, tomada em comum acordo entre o clube e o profissional, marca o fim de mais uma passagem dele por Caxias do Sul.

Squinalli, que tem uma história de longa data com o Verdão, havia retornado ao Alfredo Jaconi em fevereiro de 2024. Ele teve participação na campanha de manutenção do clube na elite do futebol brasileiro na temporada de 2024 para 2025. Em nota oficial, o Juventude destacou a gratidão pelo trabalho realizado:

— O Esporte Clube Juventude agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira, destacando o respeito e a admiração pelo profissional, que sempre demonstrou máximo compromisso e entrega em prol do Alviverde — afirmou o clube.

Identidade Alviverde

Natural de Caxias do Sul e formado pela UCS, Rodrigo Squinalli iniciou sua trajetória no próprio Juventude, em 2005, passando pelas categorias de base antes de chegar ao time principal. Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes como São José-SP, Ferroviária, Operário-PR e Caxias. No futebol asiático, defendeu o Jeju United, da Coreia do Sul, por duas temporadas, e ainda trabalhou na Tailândia.

Nova comissão técnica

A saída de Squinalli ocorre em meio à reformulação da comissão técnica para a temporada de 2026. Com a chegada de Maurício Barbieri, o clube já havia anunciado Gustavo Araújo como integrante da preparação física da equipe principal.