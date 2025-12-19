Esportes

Mudanças
Notícia

Juventude anuncia saída de preparador físico para 2026

O profissional, que retornou ao Jaconi em 2024, encerra sua passagem pelo Alviverde. A saída ocorre no momento em que a nova comissão técnica de Maurício Barbieri assume os trabalhos para 2026

Tiago Nunes

