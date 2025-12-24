Juventude anuncia meia de time carioca e renovação com zagueiro 

A manhã da véspera de Natal começou movimentada para o torcedor do Juventude. Nesta quarta-feira (24), o clube anunciou oficialmente dois nomes que passam a integrar o elenco alviverde para a temporada 2026.
O primeiro confirmado foi o meia Raí Silva, de 23 anos. O jogador disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda, onde atuou em 31 partidas, marcou um gol e contribuiu com duas assistências, apesar do rebaixamento da equipe à Série C.
Revelado nas categorias de base do Botafogo, Raí teve destaque em 2022 pelo time sub-20 da Estrela Solitária, quando viveu sua melhor temporada: oito gols marcados e cinco assistências.
Raí chega ao Juventude em definitivo, com contrato válido até o fim de 2026, e já se apresenta para o início da pré-temporada na próxima sexta-feira.
RENOVAÇÃO ANUNCIADA
O segundo nome confirmado é conhecido do torcedor jaconero. Marcos Paulo, lateral de origem que também atua como zagueiro, seguirá no Estádio Alfredo Jaconi até 2026. Contratado inicialmente para a lateral, o jogador se destacou atuando como zagueiro na reta final do Brasileirão, sob o comando do técnico Thiago Carpini.
O Juventude adquiriu Marcos Paulo em definitivo junto ao Nova Iguaçu-RJ. Seu contrato será até o fim de 2028. Aos 22 anos, o atleta disputou 25 partidas com a camisa alviverde na temporada, ganhando espaço e confiança.
A expectativa da diretoria é de que novos reforços sejam anunciados ainda nesta véspera de Natal. O Juventude segue ativo no mercado para montar um grupo competitivo para as disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B e Copa Sul-Sudeste em 2026, sob o comando do técnico Maurício Barbieri.