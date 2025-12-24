Juventude anuncia meia de time carioca e renovação com zagueiro 

Após três temporadas no profissional do Botafogo, Raí também defendeu o CRB. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

A manhã da véspera de Natal começou movimentada para o torcedor do Juventude. Nesta quarta-feira (24), o clube anunciou oficialmente dois nomes que passam a integrar o elenco alviverde para a temporada 2026.

O primeiro confirmado foi o meia Raí Silva, de 23 anos. O jogador disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda, onde atuou em 31 partidas, marcou um gol e contribuiu com duas assistências, apesar do rebaixamento da equipe à Série C.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Raí teve destaque em 2022 pelo time sub-20 da Estrela Solitária, quando viveu sua melhor temporada: oito gols marcados e cinco assistências.

Raí chega ao Juventude em definitivo, com contrato válido até o fim de 2026, e já se apresenta para o início da pré-temporada na próxima sexta-feira.

RENOVAÇÃO ANUNCIADA

O segundo nome confirmado é conhecido do torcedor jaconero. Marcos Paulo, lateral de origem que também atua como zagueiro, seguirá no Estádio Alfredo Jaconi até 2026. Contratado inicialmente para a lateral, o jogador se destacou atuando como zagueiro na reta final do Brasileirão, sob o comando do técnico Thiago Carpini.

O Juventude adquiriu Marcos Paulo em definitivo junto ao Nova Iguaçu-RJ. Seu contrato será até o fim de 2028. Aos 22 anos, o atleta disputou 25 partidas com a camisa alviverde na temporada, ganhando espaço e confiança.