Juventude anuncia Lucas Andrino, ex-Goiás, como Executivo de Futebol

Aos 40 anos, o profissional chega ao Verdão após construir uma trajetória marcada por acessos e projetos de reestruturação pelos clubes por onde passou

Tiago Nunes

