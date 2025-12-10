Juventude anuncia Lucas Andrino, ex-Goiás, como Executivo de Futebol

Executivo Lucas Andrino já trabalha no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude oficializou a contratação de Lucas Andrino, de 40 anos, como seu novo Executivo de Futebol. O profissional, que estava no Goiás em 2025, chega para liderar o departamento na próxima temporada, que terá o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B do Brasileirão e a Copa Sul-Sudeste.

Andrino já iniciou suas atividades junto ao Departamento de Futebol do Juventude e concederá sua primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira (11) na sala de imprensa do Estádio Alfredo Jaconi.

Desafio do "Milagre" e Orçamento Baixo

O presidente Fábio Pizzamiglio detalhou o processo de escolha do novo executivo e a identificação com o profissional. Pizzamiglio mencionou que o Juventude busca alguém capaz de superar clubes com maior poder financeiro:

— Nós fizemos uma análise de vários nomes. O dele pelos trabalhos que vem fazendo, pelos últimos trabalhos que teve, é um nome que para nós ele chegou com muita força, com boas indicações. Quando a gente conversou, a gente sentiu identificação. Passamos para ele o desafio que é poder vir para cá com um orçamento baixo, pelo menos inicialmente baixo. Ele se assustou um pouquinho no começo, mas abraçou a causa e está engajado assim como todos nós a fazer mais uma vez um milagre que é ganhar passado dos outros clubes com maior orçamento e conseguir subir — comentou o mandatário.

Trajetória marcada por acessos e títulos

Lucas Andrino construiu uma carreira com resultados expressivos. Ele iniciou sua trajetória no Primavera (SP) em 2014, conquistando o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Em 2015, no Guarani, integrou o projeto que garantiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu período mais importante foi no São Bernardo (2020 a 2024), onde liderou um processo de crescimento que resultou em:

2021: Títulos da Série A2 do Paulistão e da Copa Paulista, garantindo o retorno ao Paulistão e vaga na Série D.

Títulos da Série A2 do Paulistão e da Copa Paulista, garantindo o retorno ao Paulistão e vaga na Série D. 2022: Acesso da Série D para a Série C do Brasileiro e classificação para a Copa do Brasil.

Acesso da Série D para a Série C do Brasileiro e classificação para a Copa do Brasil. 2023: Boa campanha no Paulistão, com a quinta melhor colocação.