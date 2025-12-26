Esportes

Confirmado
Notícia

Juventude anuncia lateral com passagem pelo São Paulo para temporada de 2026

Antes do começo da pré-temporada, Verdão confirmou mais um reforço após o Natal. Grupo se reapresenta nesta sexta-feira

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS