Juventude anuncia lateral com passagem pelo São Paulo para temporada de 2026

O Juventude segue a rotina de anúncios para o elenco do técnico Maurício Barbieri. O nome da vez é o lateral-direito Raí Ramos, de 31 anos, que chega ao Estádio Alfredo Jaconi com contrato definitivo até o final de 2027.
O jogador estará na apresentação do elenco nesta sexta-feira (26) para se integrar ao grupo que inicia os trabalhos de pré-temporada. Raí Ramos chega para suprir uma posição carente com a saída de Reginaldo.
Raí viveu momentos de destaque recentemente. Após brilhar pelo Ituano em 2022, foi contratado pelo São Paulo. Em 2024, teve uma temporada de afirmação no Ceará, onde mostrou ser um lateral ofensivo: disputou 42 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.
Em 2025, o defensor dividiu o ano entre o Atlético-GO, na elite nacional, e o Novorizontino, onde foi peça importante na campanha que quase levou o time paulista ao acesso para a Série A.
Revelado pelo Bahia, Raí Ramos também possui vivência no exterior, com passagens pelo futebol de Portugal, no Varzim, e da Geórgia, no Shukura Kobuleti. Com 1m79cm, o atleta é conhecido pelo vigor físico e pela capacidade de apoiar o ataque, características que se encaixam no perfil de jogo moderno desejado por Barbieri.
Com apenas duas semanas de preparação, Raí Ramos terá que acelerar a adaptação para estar em campo no final de semana de 10 ou 11 de janeiro, quando o Juventude estreia no Gauchão contra o Ypiranga, no Jaconi.
Ficha Técnica do Reforço:
- Nome: Raí dos Reis Ramos
- Nascimento: 06/05/1994 (31 anos)
- Naturalidade: Japorã-MS
- Últimos Clubes: Novorizontino, Atlético-GO, Ceará e São Paulo.
ELENCO 2026
Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro, Zé Henrique e Pedro Rocha;
Zagueiros: Messias, Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo, Cipriano e Marcos Paulo;
Laterais: Igor Formiga, Patryck Lanza* e Raí Ramos;
Meio-campistas: Raí Silva, Giraldo, Léo Oliveira, Luiz Henrique, Gui Teixeira, João Trevisol e Mandaca;
Atacantes: Gabriel Taliari, Caíque, Galego, Marlon Santos, Ray Breno*, Manoel Castro* e Alisson Safira*
*Falta oficializar
Em negociação: Nenê (renovação) e Alan Ruschel (renovação).