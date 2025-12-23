Juventude anuncia goleiro que integrou elenco de time campeão da Série C

Jogador Pedro Rocha chega para ser reserva do goleiro Jandrei. Gustavo Tilio / PontePress

Pouco tempo depois de confirmar a renovação com Jandrei, titular da equipe em 2025, o Juventude anunciou a contratação do goleiro Pedro Rocha como segundo reforço para a nova temporada. O movimento reforça o setor defensivo do clube alviverde, que passa a contar com mais uma opção para a posição.

Pedro Rocha tem 27 anos e chega ao Alfredo Jaconi após passagem pela Ponte Preta. O goleiro integrou a campanha de acesso da equipe campineira à Série B do Campeonato Brasileiro e foi um dos destaques da Macaca em 2024, quando atuou como titular absoluto, somando 45 partidas ao longo da temporada.

Em 2025, Pedro entrou em campo apenas três vezes pela Ponte Preta. Uma dessas partidas foi a derrota por 2 a 1 para o Caxias, na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Natural de Parapuã, no interior de São Paulo, o atleta tinha contrato com o clube de Campinas até dezembro de 2026.

No entanto, diante do atraso no pagamento de salários e direitos de imagem por parte da Ponte Preta nos últimos meses, Pedro Rocha solicitou a rescisão contratual, ficando livre no mercado e acertando com o Juventude.