Juventude adia apresentação do técnico Maurício Barbieri

Último clube de Maurício Barbieri foi o Athletico-PR. Porthus Junior / Agencia RBS

A torcida do Juventude terá que esperar mais um dia para conhecer as ideia do novo técnico Maurício Barbieri. Prevista inicialmente para a tarde desta segunda-feira (15), a coletiva de apresentação foi adiada para a manhã de terça-feira (16), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi. O motivo do adiamento é a logística de viagem do treinador até Caxias do Sul.

Barbieri, de 44 anos, chega com contrato até o final de 2026 para assumir a vaga deixada por Thiago Carpini. O anúncio de sua contratação foi feito na última quinta-feira (11) pelo novo executivo de futebol, Lucas Andrino.

Com a pré-temporada marcada para começar em 26 de dezembro e o primeiro jogo do Gauchão já em 10 ou 11 de janeiro, o tempo para Barbieri e a direção reformularem o elenco é escasso.