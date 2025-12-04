Esportes

Maratona em dezembro
Notícia

Jogadores do Caxias Basquete avaliam derrota para o Minas e nova sequência fora de casa no NBB

Com cinco vitórias em 11 partidas, equipe gaúcha terá mais quatro jogos como visitante nos próximos dias

Maurício Reolon

