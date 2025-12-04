Jogadores do Caxias Basquete avaliam derrota para o Minas e nova sequência fora de casa no NBB

O Gambás perdeu para o vice-líder Minas. Thais Sousa / Caxias Basquete,Divulgação

A maratona de jogos do Caxias do Sul Basquete no mês de dezembro começou com uma vitória e uma derrota no Ginásio do Sesi. Após derrotar o Cruzeiro, na segunda-feira (1), o time do técnico Rodrigo Barbosa perdeu para o vice-líder Minas, por 88 a 72, na quarta-feira (3).

Após a partida, o ala Humberto avaliou o desempenho da equipe, que demorou a encontrar seu ritmo no jogo.

— Sabíamos das dificuldades do jogo. O Minas é uma equipe que vem, nos últimos quatro anos, fazendo grandes campeonatos, na parte de cima da tabela. Mas cometemos os mesmos erros de outros jogos grandes, com exceção de Franca. Não conseguimos controlar o jogo. Quando o Minas abre uma vantagem, tem que ficar correndo atrás a partida inteira, desgasta muito mais — disse Humberto, que completou:

— Ainda conseguimos reduzir a diferença para seis pontos, mas o Minas tem muita qualidade, um jogo forte de um contra um. Precisamos tentar controlar esses jogos para, no final, buscar a vitória.

O discurso foi replicado pelo norte-americano Shamell, que cobrou maior atenção da equipe no início das partidas:

— Estamos começando devagar. Nós não somos uma equipe que pode começar perdendo por mais de 10 pontos. Fica difícil. Daí você gasta muito mais energia para voltar para o jogo. E aí eles vêm descansados e retomam a vantagem.

Agora, o Caxias terá mais quatro partidas em sequência longe de casa. No sábado (6), o rival será o líder Flamengo, às 17h, no Rio de Janeiro. Dois dias depois, o adversário será o Botafogo. Na semana seguinte, a equipe ainda encara São José (dia 16) e Vasco (18).