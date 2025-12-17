"Hoje jogadores com prestígio vão de olhos fechados jogar a Série C", admite novo reforço do Caxias

Joilson traz experiência pra zaga grená em 2026. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O grupo do Caxias em 2026 vai contar com a mescla de atletas experientes com jogadores que ainda buscam encontrar seu espaço no futebol. O sistema defensivo montado pela direção e comissão técnica para a próxima temporada é um exemplo claro disso.

Enquanto os três goleiros contratados estão abaixo dos 30 anos, para a zaga, com exceção de Carlos Henrique, 22, os demais defensores passam da faixa dos 30. É o caso de Joilson, 34, reforço vindo do Água Santa.

— Eu acredito que o diferencial é a experiência. Tem grandes zagueiros, também tem jovialidade aqui, caso do Carlos, que acabou ficando e tem tudo para dar certo. Tem muitas pessoas qualificadas aqui que vão fazer um grande campeonato e, consequentemente, conquistar os resultados — admitiu Joilson em sua apresentação na tarde desta quarta-feira (17).

Campeão brasileiro da Série B com a Chapecoense em 2020, o atleta não vê com maus olhos jogar uma Terceira Divisão nacional. Pelo contrário, Joilson valorizou a competição que estará no calendário grená pela terceira vez seguida em 2026.

— Em se tratando do Campeonato Brasileiro da Série C, cada vez mais tem sido competitiva, a gente olha outros times que tem uma aquisição um pouco melhor trazendo jogadores renomados, jogadores que você fala, "como pode estar na Série C?". Hoje jogadores com um pouco mais de prestígio no cenário brasileiro vão de olhos fechados jogar a C — apontou Joilson, que completou:

— Não é um campeonato fácil, você precisa ter uma mentalidade muito boa. Vamos pensar por partes, com o pezinho no chão, com muita humildade que fé em Deus a gente vai fazer um grande trabalho.

"Acredito que o Marchiori está no lugar certo"

Indicação do técnico Fernando Marchiori, Joilson já trabalhou com o comandante grená no Cuiabá em 2016 e ele reconhece que o time grená terá um DNA de muita entrega a partir de agora.