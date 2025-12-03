Esportes

Categorias de base
Notícia

Gramado promove 1º Festival Infantil de Futebol

Federação Gaúcha de Futebol realizará o evento no dia 13 de dezembro, para promover jovens talentos do esporte. Quatro equipes representam a Serra Gaúcha

Camila Corso

