Gramado promove 1º Festival Infantil de Futebol

Garotos do Ju competem na categoria sub-11 masculina. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

No próximo dia 13 de dezembro, Gramado sedia o 1º do Festival Infantil de Futebol, torneio que fomenta as categorias de base do Rio Grande do Sul. O torneio inédito será realizado na Vila Olímpica da Várzea Grande e reúne cerca de 500 jovens de nove a 14 anos, de todo o Estado.

A edição conta com três categorias, com clubes filiados convidados. Cada clube pode inscrever até 18 atletas e cinco integrantes da Comissão Técnica.

A categoria sub-9 será mista, para nascidos em 2016 e 2017, e meninas de 2015. Apafut, Gramadense, Grêmio, Internacional, Novo Hamburgo e Sulbrasil competem.

No sub-11 masculino ficam os nascidos em 2014 e 2015. Os times que disputam a categoria são Apafut, Caxias, Gramadense, Grêmio, Internacional, Juventude, Novo Hamburgo e Sulbrasil.

Na categoria sub-13 feminina, competem meninas nascidas entre 2012 e 2014. As equipes participantes são Apafut, Fevat, Gramadense, Grêmio Internacional e Novo Hamburgo.

Para promover alguns valores fundamentais para a vida em sociedade, a FGF implementará um protocolo de Fair Play. O carão azul será utilizado como medida educativa. Quando receber o cartão, o atleta fica afastado por dois minutos, podendo retornar após esse tempo. Em caso de reincidência, o atleta deve ser substituído e não poderá voltar ao jogo em questão.