Gramado movimenta R$ 80 milhões com turismo esportivo e 20 mil participantes

Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 mobilizou mais de 4 mil pessoas nas competições masculinas e femininas. Copa Gramado Laghetto / Divulgação

Um estudo conduzido pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Turismo, em parceria com a Gramadotur, apontou que os eventos esportivos realizados em Gramado ao longo de 2025 geraram impacto expressivo na economia local. Segundo o levantamento, as competições injetaram cerca de R$ 80 milhões em receita direta, consolidando o município como um polo relevante para o turismo esportivo.

Além do retorno financeiro, o relatório indica que aproximadamente 20 mil pessoas participaram direta ou indiretamente das atividades, incluindo atletas, familiares, equipes técnicas e espectadores. O cálculo considerou o efeito dos eventos municipais, regionais, nacionais e internacionais, que movimentaram toda a cadeia turística: hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços, reforçando a importância do setor para o desenvolvimento econômico da cidade.

A Administração Municipal destinou cerca de R$ 375 mil em investimentos diretos na realização e apoio aos eventos esportivos ao longo de 2025. O restante dos valores foi captado na iniciativa privada e em parcerias com os governos Estadual e Federal.

— O esporte é uma força transformadora, e em Gramado nós trabalhamos para que ele seja também vetor de desenvolvimento econômico e social. Todo esse resultado só é possível graças ao trabalho integrado entre a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Turismo e a Gramadotur, que compreendem a importância do esporte como ferramenta de atração turística, inclusão e qualidade de vida — destaca o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.

Pluralidade de eventos

O calendário esportivo de Gramado ultrapassará a marca de 80 eventos ao longo do ano, reforçando a pluralidade da modalidade esportiva na cidade.

— Gramado, mais uma vez, demonstra sua vocação para ser um polo de excelência. Estes números reforçam o acerto da nossa estratégia de política pública na área esportiva, envolvendo nossa comunidade e trazendo resultados expressivos para a economia local. Continuaremos trabalhando de forma integrada para garantir que o esporte seja cada vez mais um vetor fundamental de atração turística e prosperidade para Gramado — avalia o prefeito Nestor Tissot.

PRINCIPAIS EVENTOS

:: Super Copa Gramado de Futsal, reunindo mais de 400 atletas e cerca de 2,5 mil espectadores por dia durante os jogos;

:: Gramado Games, com um público médio de 2,5 mil pessoas por dia;

:: AFIA World Cup, envolvendo mais de 700 atletas de sete estados brasileiros;

:: Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16, que mobilizou mais de 4 mil pessoas nas competições masculinas e femininas;

:: Provas de corridas, reunindo mais de 1,8 mil atletas;

:: Festival Nacional de Taekwondo (FENATAE), com mais de 1,1 mil participantes;