Em 2025
Gramado movimenta R$ 80 milhões com turismo esportivo e 20 mil participantes

Um estudo das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Turismo, em parceria com a Gramadotur, aponta que os eventos esportivos realizados ao longo de 2025 tiveram um grande impacto na economia da cidade

