Goleiro explica porque deixou time de Série A para jogar a Série C pelo Caxias

Léo Lang deixou o Remo após dois acessos nacionais consecutivos. Vitor Soccol / SER Caxias/ Divulgação

Depois de duas temporadas como reserva imediato de Marcelo Rangel, no Remo, o goleiro Léo Lang, 27 anos, deixou o clube após dois acessos nacionais consecutivos. Em 2025 ele se despediu da equipe deixando os paraenses na elite do futebol brasileiro.

Apresentado oficialmente pelo Caxias na tarde desta quinta-feira (18), Léo explicou os motivos que o fizeram mudar de ares e de divisão nacional.

— A gente fez uma grande campanha lá, muito interessante. Há 31 anos que o clube não conseguia disputar uma Série A, e eu fico feliz por ter participado desse momento. Mas eu estou em busca de mais oportunidades e vejo o Caxias com muito bons olhos. O que foi apresentado para mim, e com certeza para todos os atletas, é um projeto muito vitorioso, é um clube muito organizado e todo atleta busca isso — revelou o goleiro, que também conquistou o Paraense na atual temporada.

E tanto o Estádio Centenário como o clima de Caxias do Sul estão entre as boas lembranças do atleta. No ano passado, Léo Lang esteve em campo na vitória do Remo sobre o Caxias, por 4 a 2, quando uma forte neblina baixou na casa grená, dificultando a visão da partida.

— Foi um jogo muito especial e importante, porque era quase que um confronto direto, o Caxias estava na zona de rebaixamento e nós também numa situação parecida. E eu tive que entrar no decorrer do jogo, acabei defendendo um pênalti. Enquanto eu estava do outro lado, tinha que me impor e buscar sempre o melhor pela minha equipe. E conseguimos sair vitoriosos naquela ocasião — recordou o goleiro, que completou:

— E assim, por algum momento eu achei que precisava vir para cá, para também brigar por essa camisa. Então, quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes.

Léo Lang disputará seu primeiro Gauchão. E como o Grená se adiantou no período de pré-temporada em relação a equipes como Grêmio, Inter e Juventude, que sequer iniciaram os trabalhos, ele vê o tempo de preparação como fundamental para a equipe arrancar bem na competição.

— No futebol todo mundo fala em ter tempo de trabalho. Isso é meio que cotidiano já do futebol brasileiro, que sempre tem jogos um após o outro. Então, acreditando nessa tese, quanto mais tempo de trabalho você tiver, com certeza é melhor para a equipe, para que também assimile as ideias do treinador — comentou.

No Caxias, Léo Lang terá que brigar pela camisa 1 com outros dois reforços contratados pelo clube para 2026: Marcelo Dal Soler e Gabriel Toebe. O atleta de 1m90cm, no entanto, tem uma minutagem baixa nas últimas duas temporadas pelo Remo, quando entrou em campo apenas seis vezes.

— Encaro como um dos maiores desafios da minha carreira. Fui muito bem recebido pelo clube, de maneira geral — finalizou.



