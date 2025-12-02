Goleiro do Novorizontino entra no radar do Caxias para a temporada 2026

O Caxias está em busca de reforços para a posição de goleiro na temporada 2025. A saída de Thiago Coelho deixou o setor com a necessidade de contratações. Atualmente, o elenco conta apenas com Gabriel Toebe, de 23 anos, que teve um ano movimentado, passando por Avenida, Passo Fundo e Concórdia.
Entre os nomes avaliados, um dos principais alvos é Marcelo Dal Soler, de 25 anos. Catarinense de Araranguá, o jogador estava no Grêmio Novorizontino, na Série B. Dal Soler iniciou a carreira no Brasil-Pel e acumula passagens por Farroupilha e Fortaleza antes de chegar ao clube paulista no ano passado.
Outro reforço confirmado é Léo Lang, de 27 anos, vinculado ao Remo. O goleiro deve se apresentar ao Caxias nos próximos dias. Em 2025, atuou apenas duas vezes pelo clube paraense na Série C. Formado nas categorias de base do Fluminense, Lang também defendeu Vila Nova-GO, América-MG e Tombense ao longo da carreira.
Com essas movimentações, o Caxias busca garantir segurança na meta para os desafios da próxima temporada. A chegada de Léo Lang e o possível acerto com Marcelo Dal Soler reforçam um setor que ficou fragilizado após a saída de Thiago Coelho.