Goleiro do Novorizontino entra no radar do Caxias para a temporada 2026

Marcelo Dal Soler, de 25 anos, estava no clube da Série B. Ele iniciou a carreira no Brasil-Pel e acumula passagens por Farroupilha e Fortaleza antes de chegar ao clube paulista no ano passado.

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

