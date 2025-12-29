Esportes

"Foi aqui que a minha carreira começou. E é aqui que eu quero encerrá-la", afirma lateral do Juventude

Lateral, sobrevivente do acidente aérea da Chapecoense em 2016, soma 186 jogos pelo Juventude e deve encerrar a carreira ao fim do contrato, em 2026.

Tiago Nunes

