"Foi aqui que a minha carreira começou. E é aqui que eu quero encerrá-la", afirma lateral do Juventude

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em um movimento que une estratégia técnica e, principalmente, liderança de vestiário, o Juventude oficializou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alan Ruschel, de 36 anos, até o final de 2026. A permanência é vista como um pilar da reconstrução do clube que, após o amargo rebaixamento em 2025, busca retornar à elite do futebol brasileiro com quem conhece cada centímetro do Estádio Alfredo Jaconi.

Com 186 partidas disputadas pelo clube, Alan vai para a sua quarta temporada consecutiva nesta segunda passagem. Mais do que um lateral, ele representa a identidade do clube. Foi peça-chave no acesso de 2023 e na manutenção de 2024. Mesmo com o rebaixamento deste ano, sua figura de liderança jamais foi questionada pela diretoria. Ao contrário, foi homem de confiança.

O Último Capítulo

A renovação traz um componente emocional ainda mais forte. Segundo o executivo de futebol, Lucas Andrino, o atleta já manifestou o desejo de pendurar as chuteiras ao fim da próxima temporada.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Alan abriu o coração sobre o que o Juventude representa em sua vida e confirmou o plano de encerrar a carreira onde tudo começou.

— Minha história no futebol começou aqui. Nas arquibancadas que me viram crescer, no gramado que me ensinou a competir e nas coisas que sempre fizeram parte da minha vida. E depois de tudo que já vivi, eu sei que é no Juventude que eu quero continuar a escrever a minha trajetória. No lugar que me recebeu como família, onde a minha própria família ama estar — declarou o jogador, que completou:

— O Juventude nunca se definiu pelos obstáculos, e sim pela força de recomeçar e seguir lutando. Continuar aqui é mais do que uma escolha, é assumir um compromisso com essa camisa, com essa torcida. É acreditar no que nós estamos construindo, na energia das arquibancadas e no quanto ainda temos para viver juntos. Continuar no Juventude é só seguir meu coração. Foi aqui que a minha carreira começou. E é aqui que eu quero encerrá-la.

A grande vitória da vida

O lateral-esquerdo é um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas, em 2016, na Colômbia. Na época, o voo que conduzia a delegação do time catarinense para a disputa da final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético Nacional, caiu perto do destino final.