Flamengo x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Gambá terá nova sequência de quatro jogos fora de casa. Arte Pioneiro / Reprodução

Pelo NBB 2025/26, o Caxias Basquete enfrenta o líder Flamengo neste sábado (6), às 17h. O jogo acontece no Ginásio do Maracanazinho, no Rio de Janeiro.

Na última partida, o Gambá perdeu para o Minas por 88 a 72, no Sesi. Com isso, perdeu uma posição e está em 12º lugar, com 45,5% de aproveitamento, tendo vencido cinco das 11 partidas.

Apesar de vir de derrota para o Pinheiros por 83 a 67, longe de solos cariocas, o Flamengo é o atual líder do NBB. Com 84,6% de aproveitamento, perdeu apenas dois dos 13 confrontos já disputados.

A equipe gaúcha inicia mais uma sequência de quatro jogos fora de casa. Depois do Rubro-Negro, enfrenta o Botafogo, São José e Vasco, todos longe da Serra Gaúcha.