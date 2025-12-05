Esportes

Ginásio do Maracanazinho
Flamengo x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Confronto com o líder da competição inicia às 17h deste sábado (6), no Rio de Janeiro

Camila Corso

