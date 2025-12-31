FGF divulga tabela do Gauchão 2026: saiba quando será o clássico 290 entre Juventude e Caxias

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou na manhã desta quarta-feira (31) a tabela completa dos jogos do Campeonato Gaúcho de 2026.
A primeira equipe da Serra a estrear pela competição será o Juventude. O Papo recebe o Ypiranga no sábado (10), às 16h, no Alfredo Jaconi. Já o Caxias entra em campo no domingo (11), às 16h, diante do São Luiz, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí.
O Ca-Ju 290 ocorrerá no dia 22, no Alfredo Jaconi, a partir das 19h. O clássico válido pela 4ª rodada terá transmissão do SportTV e do Premiere.
Já os enfrentamentos da dupla Ca-Ju contra a dupla Gre-Nal ficaram para a última rodada da primeira fase.
O Grupo RBS em parceria com a Globo transmitirá os jogos na RBS TV, SporTV, Premiere, ge.globo/rs e GZH, em imagens, além de toda a cobertura na Rádio Gaúcha, jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Pioneiro, e site GZH.
Confira a tabela completa dos jogos da dupla Ca-Ju e onde as partidas serão transmitidas:
1ª RODADA
10/1 - Sábado
- 16h – Juventude x Ypiranga (transmissão de SporTV e Premiere)
11/1 - Domingo
- 16h – São Luiz x Caxias (GZH e ge.globo/rs)
2ª RODADA
14/1 - Quarta-feira
- 19h – Novo Hamburgo x Juventude (SporTV e Premiere)
- 21h30min – Caxias x Avenida (GZH e ge.globo/rs)
3ª RODADA
17/1 - Sábado
- 16h30min – Inter-SM x Juventude (SporTV e Premiere)
18/1 - Domingo
- 16h – Caxias x Guarany-Ba (GZH e ge.globo/rs)
4ª RODADA
22/1 - Quinta-feira
- 19h – Juventude x Caxias (SporTV e Premiere)
5ª RODADA
25/1 - Domingo
- 18h – Juventude x Monsoon (RBS TV e Premiere)
- 19h – São José x Caxias (GZH e ge.globo/rs)
6ª RODADA
1º/2 - Domingo
- 18h – Grêmio x Juventude (RBS TV e Premiere)
- 18h – Caxias x Inter (SporTV e Premiere)