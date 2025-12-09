Fábio Pizzamiglio é aclamado presidente do Juventude por mais dois anos

Fábio Pizzamiglio vai para o seu último mandato no comando do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude definiu sua diretoria executiva para o biênio 2026/2027. Na noite desta terça-feira (9), o atual presidente Fábio Pizzamiglio foi aclamado em chapa única durante encontro do Conselho Deliberativo no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto, no Estádio Alfredo Jaconi.

A aclamação sela a primeira reeleição de Pizzamiglio, que assumiu o comando do Juventude no final de 2022 após a saída de Walter Dal Zotto Júnior e foi eleito pela primeira vez em 2023. A confirmação da gestão ocorre apenas dois dias após o clube encerrar sua participação na Série A, que terminou com o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

Nova Composição e mudanças de cargos

A chapa para o novo biênio apresenta mudanças em cargos estratégicos, como o departamento de futebol e de finanças.

A vice-presidência de futebol ficará com Luis Carlos Bianchi. Ele assume no lugar de Almir Adami. Bianchi integrava o comitê do futebol do Juventude nesta temporada.

Outra novidade é no cargo criado para vice-presidente financeiro. O conselheiro Leonardo Beux Tonietto assume a pasta das finanças, que era acumulada pelo 1º vice-presidente, Paulo Stumpf.

Diretoria Executiva Aclamada (Biênio 2026/2027)