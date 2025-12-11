Executivo do Juventude explica os fatores para a contratação de Maurício Barbieri

Lucas Andrino anunciou a contratação do técnico Maurício Barbieri. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude tem um novo comandante. Em sua apresentação como executivo de futebol alviverde, Lucas Andrino aproveitou a coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11) para anunciar a contratação do técnico Maurício Barbieri. O treinador de 44 anos chega para liderar o Verdão na temporada de 2026, com o foco principal no acesso à Série A.

Andrino exaltou a escolha, citou a responsabilidade de substituir o técnico anterior, Thiago Carpini, e destacou a admiração pelo estilo de jogo de Barbieri.

— Substituir o Thiago Carpini também não é fácil. Nós estamos falando de um profissional de excelência. Hoje eu também aproveito para anunciar: o nosso treinador será o Maurício Barbieri. É um cara que eu acompanho o trabalho há muitos anos, enfrentei ele por muitas vezes em São Paulo, no Bragantino, e sempre com equipes muito competitivas, equipes com jogo propositivo, com marcação alta, que são coisas que me agradam dentro daquilo que eu penso sobre futebol — declarou o novo executivo.

Ajuste ao DNA do Clube e Histórico Vencedor

O executivo ressaltou que a escolha de Barbieri, um técnico de "jogo propositivo" e "marcação de bloco alto", alinha-se ao DNA do Juventude, buscando evitar a contratação de um profissional com uma filosofia de jogo puramente reativa. Andrino citou a passagem de Barbieri pelo Bragantino como prova de sua qualidade e seriedade:

— Acho que um treinador que fica três anos na Red Bull, ele dá um recado muito importante para o mercado, um recado de seriedade, um recado de um trabalho com conteúdo. O Maurício, de forma muito respeitosa, entendeu o nosso orçamento — comentou Andrino, que completou:

— Eu estou muito feliz com a vinda dele. Acho que vai colaborar de uma forma muito significativa ao longo do ano para a gente.