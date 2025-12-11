Esportes

Nome confirmado
Notícia

Executivo do Juventude explica os fatores para a contratação de Maurício Barbieri

Durante sua coletiva de apresentação, Lucas Andrino confirmou a chegada do treinador, que ganhou destaque no Bragantino, e chega com a missão de manter o "DNA propositivo" do clube na disputa do Gauchão e da Série B

Tiago Nunes

