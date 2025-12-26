Executivo do Juventude confirma renovação de lateral, rescisão com volante e explica duas saídas

Andrino detalhou as negociações alviverdes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A sexta-feira (26) não foi de folga no Centro de Treinamentos do Juventude. Enquanto muitos gaúchos curtem o feriadão de fim de ano, no Verdão é trabalho e trabalho. O dia foi movimentado com o começo da pré-temporada do time da Serra para o ano de 2026.

O técnico Maurício Barbieri teve o primeiro contato com o grupo de atletas que passa por uma reformulação visando o calendário do novo ano, que contará com algumas caras novas e muitas novidades.

Após o primeiro contato com o elenco, o executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, falou à imprensa sobre as últimas movimentações no mercado. A primeira delas foi a confirmação da renovação de contrato com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, 36 anos, que pode se aposentar no Jaconi.

— O Alan Ruschel fica conosco no ano de 2026. Ele mesmo já nos oficializou que pode ser o último ano dele, e que o desejo dele é sim de buscar um ano satisfatório para o Juventude. Ele, talvez, se for realmente essa a decisão, que ele termine uma carreira tão bonita como ele construiu dentro do Juventude — revelou Andrino.

Fora dos planos

Outra novidade foi a saída de um atleta que possui contrato com o Juventude para a temporada de 2026. Sondado por clubes da Colômbia, seu país de origem, Giraldo acertou sua rescisão de contrato com o Juventude. Ele perdeu espaço ao longo da temporada e foi parar no time B.

— Ele manifestou o interesse de seguir no futebol sul-americano em outro país. Nós conversamos internamente bastante. O conselho gestor todo, nós sentamos para entender quais seriam os pontos positivos e negativos da saída dele. E tendo em vista o desejo do atleta de seguir, a gente entendeu também que foi bom até aqui. E que ele siga a carreira aí com muita sorte - afirmou o executivo do Verdão.

Aspas para Andrino sobre as saídas de mais dois nomes:

Volante Daniel Peixoto:

- Peixoto, o clube tinha uma opção de compra. Foi um atleta que realmente terminou o ano muito bem, mas a opção de compra era um pouco alta. O atleta tem uma idade, nada de excepcional, mas uma idade um pouco mais avançada para você fazer uma aquisição. Acho que isso foi colocado em conta também — comentou Andrino.

Zagueiro Luan Freitas: