Executivo do Juventude afirma que montagem do elenco não precisa ser "abrupta" e confirma interesse em atacante

Executivo Lucas Andrino esteve na apresentação do novo treinador. Ulisses Castro / Pioneiro

O novo executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, aproveitou a coletiva de apresentação do técnico Maurício Barbieri nesta terça-feira (16) para tranquilizar o torcedor sobre a montagem do elenco para a temporada de 2026. Andrino reforçou que o clube tem um planejamento financeiro rigoroso e que a busca por reforços será estratégica, não "abrupta".

O dirigente lembrou que o mercado oferece oportunidades continuamente e que a pressa pode comprometer o orçamento.

— A montagem do elenco não precisa ser abrupta. Ela não precisa acontecer tudo da noite para o dia. O mercado vai te apresentando oportunidades ao longo dos dias. Nós temos o mês de dezembro, o mês de janeiro, o mês de fevereiro — destacou o executivo, que completou:

— Não adianta nós nos atropelarmos aqui e depois perdermos outras oportunidades porque já comprometemos o nosso orçamento. Mas nós estamos, não vamos falar 24 horas porque nós estamos dormindo um pouco, mas estamos conversando, eu e o Maurício e todos aqui também.

Disputas de mercado

Apesar de reconhecer que o orçamento está alinhado ao que o clube planejou para a Série B, o executivo garantiu que o Juventude está sendo competitivo nas disputas por jogadores.

— O torcedor pode ficar, fica tranquilo, o Juventude não está perdendo no mercado disputas, não é isso. A gente entende que o nosso orçamento, ele é, não vou dizer limitado não, mas ele é aquilo que o clube planejou para o ano de 2026 — analisou Andrino.

O executivo fez questão de confirmar que o Juventude tem investido o necessário quando há convicção sobre um nome, destacando o caso de Alisson Safira, que estava no Cuiabá e fez 10 gols no ano:

— O Juventude tem duelado com outras equipes, tem aportado os recursos que são necessários, como um exemplo que você acabou de falar. O Alisson Safira é um atleta que eu já monitorava desde quando o enfrentei por duas vezes agora no Brasileiro. Nós estamos muito próximos de acontecer realmente, ainda não é oficial, mas nós já estamos muito próximos — comentou.