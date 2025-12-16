Esportes

2026
Notícia

Executivo do Juventude afirma que montagem do elenco não precisa ser "abrupta" e confirma interesse em atacante

Executivo afirma que o Juventude adota cautela na montagem do elenco para 2026 e mantém estratégia financeira rígida

Tiago Nunes

