Ex-zagueiro de Juventude e Grêmio suspenso por manipulação vai ao STF para trancar ação penal

Pualo Miranda atuou no Ju em 2022. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu nesta semana que forçar cartão a pedido de apostadores não é o suficiente para que seja deflagrado esquema de manipulação de eventos esportivos. Com isso, concedeu habeas corpus ao lateral Igor Cariús.

Logo, o zagueiro Paulo Miranda, ex-Juventude e Grêmio, que foi suspenso em 2023 e cumpriu a punição até esta temporada, quer que o entendimento da Corte também seja aplicado a seu caso.

A informação publicada pelo ge.globo é de que a defesa de Paulo Miranda enviou ao Ministro Gilmar Mendes, relator do caso, um pedido para que a decisão que beneficiou Igor Caríus, na última terça-feira (2), também seja aplicada a ele.

Os advogados do zagueiro alegam que as acusações são idênticas às feitas contra o Cariús. Os dois haviam sido denunciados pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima.

Paulo Miranda foi punido porque teria recebido pagamentos para forçar cartões amarelos nos jogos do Juventude diante de Fortaleza e Goiás no Brasileirão 2022.

Aos 37 anos, o zagueiro voltou aos gramados, mas apenas uma única vez em 2025. Pelo Mixto, o defensor atuou por 10 minutos na segunda fase da Série D contra a Portuguesa, em São Paulo. A disputa da vaga foi para os pênaltis, Paulo Miranda desperdiçou a sua cobrança, mas o time do Mato Grosso avançou. E acabou sendo eliminado depois para o Cianorte.