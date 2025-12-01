Ex-presidente do Santos faz apelo para Juventude entregar o jogo e ajudar a rebaixar o Inter

Ex-dirigente santista se manifestou através do Isntagram do Juventude. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Não será apenas o duelo entre os amigos Nenê e Neymar que darão um ingrediente a mais no confronto entre Juventude e Santos na próxima quarta-feira (3), pela penúltima rodada do Brasileirão 2025. Fora de campo o jogo do Alfredo Jaconi — que só valerá para o Peixe na luta contra o Z-4, uma vez que o Verdão já está matematicamente rebaixado — ganhou ares de provocação.

Ex-presidente santista em 2020, Orlando Rollo pediu para o Juventude "entregar os pontos" para o Peixe e ajudar o Inter a ser rebaixado à Série B. Ele ainda lembrou que o Santos errou ao ajudar o Palmeiras a evitar a queda na última rodada da edição de 2014 e apelou para os caxienses não fazerem o mesmo.

— Sejam inteligentes e levem o Internacional com vocês (para a Segunda Divisão). Não cometam o mesmo erro que o Santos fez em ressuscitar o Palmeiras em 2014, quando impediu o rebaixamento de um rival — comentou Orlando Rollo em uma rede social do Juventude, quando a publicação anunciava o serviço de jogo.