Ex-goleiro do Juventude é anunciado por rival da Série B do Brasileiro

O Náutico, que será adversário do Juventude na Série B de 2026, oficializou a contratação de mais um jogador que defendeu o time alviverde na atual temporada. Trata-se do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, 30 anos, contratado pelo Papo em julho e que tinha contrato até o final deste ano.
O jogador chegou ao Alfredo Jaconi após quase um ano sem jogar profissionalmente. Ele só entrou em campo com a camisa do Juventude uma vez, atuando pelo time B, na Copa Ruy Carlos Ostermann, da Federação Gaúcha de Futebol. Na oportunidade, o Ju venceu o Aimoré pelo placar de 1 a 0, e Gastón defendeu um pênalti.
Ele ainda chegou a ser relacionado para algumas partidas da Série A, mas não atuou pela equipe de Thiago Carpini.
Antes do goleiro, o Náutico já havia acertado com o lateral-direito Reginaldo, outro que teve seu contrato com o Juventude finalizado neste ano.