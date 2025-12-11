Ex-goleiro do Juventude é anunciado por rival da Série B do Brasileiro

Guruceaga tinha contrato até o final da atual temporada. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Náutico, que será adversário do Juventude na Série B de 2026, oficializou a contratação de mais um jogador que defendeu o time alviverde na atual temporada. Trata-se do goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, 30 anos, contratado pelo Papo em julho e que tinha contrato até o final deste ano.

O jogador chegou ao Alfredo Jaconi após quase um ano sem jogar profissionalmente. Ele só entrou em campo com a camisa do Juventude uma vez, atuando pelo time B, na Copa Ruy Carlos Ostermann, da Federação Gaúcha de Futebol. Na oportunidade, o Ju venceu o Aimoré pelo placar de 1 a 0, e Gastón defendeu um pênalti.

Ele ainda chegou a ser relacionado para algumas partidas da Série A, mas não atuou pela equipe de Thiago Carpini.