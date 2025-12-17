Esportes

Pra fazer história
Notícia

"Eu vim para o Caxias para marcar o meu nome", diz goleiro contratado para 2026

Gabriel Toebe foi apresentado na tarde desta quarta-feira (17) pelo Grená e ainda comentou sobre a responsabilidade de substituir Thiago Coelho

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS