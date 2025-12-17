"Eu vim para o Caxias para marcar o meu nome", diz goleiro contratado para 2026

Gabriel Toebe é um dos três goleiros contratados pelo clube para 2026. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Um catarinense com bagagem carioca chega em solo gaúcho para vestir as cores do Caxias em 2026. Aos 23 anos, Gabriel Toebe é uma das apostas para o gol.

Aos 16 anos, o atleta deixou Santa Catarina para terminar sua etapa de base no Botafogo. Ele permaneceu no clube carioca até 2023, quando chegou a ser relacionado na equipe principal. E, mesmo sem entrar em campo, ele admite ter vivido um momento marcante em sua carreira.

— Minha base foi toda no Rio, presenciei momentos no profissional, na Série A, que foram muito importantes para mim, mesmo não tendo jogado. Estando no grupo, aprendi um monte com os jogadores que estavam lá, jogadores experientes, renomados — admitiu Gabriel, que depois do Botafogo foi emprestado ao Avenida:

— Joguei a Série D pelo Avenida, não conhecia o trabalho do Fernando (Marchiori), mas acredito que eu posso acrescentar muito no trabalho no dia a dia. Já participei de Campeonato Gaúcho, então eu sei da dimensão que o clube tem.

Responsabilidade em substituir Thiago Coelho

Em 2025, Thiago Coelho foi um dos principais destaques da equipe grená na campanha da Série C do Brasileiro, quando o time conquistou a liderança da primeira fase e se classificou ao quadrangular do acesso.

Para Gabriel Toebe, substituir um dos pilares do time na temporada serve como motivação.

— É uma motivação enorme, sabendo que ele tem as características dele. A gente não vem para roubar isso de ninguém. Ele tem a característica dele, eu tenho a minha, o Léo tem a dele, o Marcelo tem a dele. Então, a gente vai buscar o nosso espaço com muita lealdade, com muito trabalho, mas tentando marcar o nosso nome, que é para isso que eu vim para o Caxias também — comentou Gabriel, que falou ainda sobre o período de pré-temporada até o começo de Gauchão: