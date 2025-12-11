"Eu quero voltar a ser feliz", diz ex-atleta do Juventude apresentado pelo Caxias

Volante foi rebaixado com o Paysandu, na Série B de 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O volante Dudu Vieira está de volta ao futebol caxiense. Em 2024, o atleta de 31 anos vestiu as cores do Juventude, em seis partidas da equipe na temporada. Mas a falta de oportunidades e algumas lesões no caminho fizeram com que ele deixasse o clube em 2025 para tentar a sorte no Paysandu.

Em Belém do Pará, no entanto, dentro de campo as coisas não deram muito certo na vida de Dudu Vieira que, assim como o clube, teve que amargar o descenso da Série B para a Série C do Brasileiro.

Agora, no Caxias, o volante ganha mais uma oportunidade para mostrar seu futebol.

— Eu quero voltar a ser feliz de novo. E eu tenho encontrado isso aqui em Caxias. Esse grupo, esse clube, é uma forma de você vir trabalhar feliz, estar contente. O ambiente te favorece, as amizades que você está construindo diariamente com os jogadores, com a comissão, te fazem ter mais certeza disso. E acho que a gente não precisa mostrar nada pra ninguém, acho que a temos que apenas desfrutar dessa oportunidade — garantiu o atleta em sua apresentação nesta quinta-feira (11).

Dudu atuará em seu primeiro Campeonato Gaúcho, uma vez que pelo Juventude o jogador atuou apenas pelo Brasileirão 2024.

— Um campeonato duro. Não tive esse prazer de jogar, mas é um campeonato muito vistoso. O Caxias não pode entrar apenas para poder ir pensando só no calendário do ano que vem. Nós vamos entrar com o pensamento de brigar e disputar com todos que nós formos jogar, seja aqui dentro de casa, seja fora, nós vamos implementar um modelo de jogo que nós estamos construindo, está sendo edificado não importa as peças o que importa é o padrão que vai prevalecer — afirmou o jogador.

Mesmo que o Gauchão e a Copa do Brasil estejam no caminho do Caxias antes que a disputa da Série C, Dudu sabe que o objetivo central do clube segue sendo o acesso à Segunda Divisão nacional.