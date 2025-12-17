Estratégia e adaptação: Barbieri define as ideias de campo para um novo Juventude em 2026

Ler resumo

Pré-temporada do Juventude comerá no dia 26 de dezembro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chegada de Maurício Barbieri ao Estádio Alfredo Jaconi sinaliza a continuidade de um estilo de jogo propositivo, mas com uma execução totalmente nova. Devido à profunda reformulação do grupo, o treinador admitiu que a "herança" tática de Thiago Carpini será mínima, exigindo a construção de uma nova identidade durante a primeira fase do Gauchão.

Para Barbieri, o modelo de jogo não é uma fórmula pronta, mas uma construção coletiva:

— As pessoas entendem que o modelo de jogo é algo do treinador, que o treinador tem uma receita pronta. E essa é uma visão equivocada. O modelo de jogo precisa ser construído junto com aquilo que você tem à disposição. Vou construir o melhor modelo de jogo, não para o Barbieri, mas para o Juventude — analisou o treinador.

Os pilares do "novo" Juventude

Mesmo em fase de montagem, o comandante alviverde estabeleceu três premissas inegociáveis para a equipe que entrará em campo em 2026: intensidade, agressividade e protagonismo.

— Eu sempre gosto de equipes que sejam intensas, que sejam agressivas, que procurem ser protagonistas. E você pode ser protagonista de mais de uma maneira: pressionando alto e recuperando a bola rápido ou fechando os espaços e determinando por onde o adversário vai jogar. Mas sempre procurando estar no comando do jogo — destacou Barbieri.

Série B x Série A

Após uma temporada na elite onde o erro técnico era "fatal" e punido muitas vezes com resultado negativo, Barbieri projeta um cenário diferente para a Série B. Segundo ele, o campeonato exige uma mentalidade preparada para o confronto físico e a transição rápida.

O novo comandante do Verdão vê a Série A como um jogo mais técnico, com baixa tolerância ao erro. E a Série B com jogos de mais disputa, duelos físicos presentes, transições aceleradas e muitas "segundas bolas".

— A Série B tende a ser um jogo de muito mais disputa, de muito mais transição. Em muitos momentos acaba ficando um jogo mais 'feio', de muita briga, mas eu entendo que a qualidade sempre sobressai. Por isso é importante trazer jogadores que tenham qualidade e mentalidade para duelar — explicou o técnico.