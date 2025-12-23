"Estamos evoluindo a cada jogo-treino", diz atacante do Caxias

Jeam marcou um dos gols no 6 a 1 sobre o sub-20 do Grêmio.3 Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

O Caxias iniciou a sua pré-temporada no dia 19 de novembro, e espera colher os frutos desta longa preparação na largada do Campeonato Gaúcho. A estreia está prevista para 10 ou 11 de janeiro, contra o São Luiz, em Ijuí.

Durante esse mais de um mês de treinamentos e testes, o time grená reformulou o grupo de jogadores e, sob o comando do técnico Fernando Marchiori, vai buscando encontrar a sua identidade. Até aqui, a equipe realizou quatro jogos-treino. Venceu todos e, por último, na segunda-feira (22), goleou o sub-20 do Grêmio por 6 a 1, no Centenário.

- Esses jogos-treino são muito importantes para o entrosamento da equipe. A gente vai se conhecendo, ajustando o que é preciso. Ajustar com vitória, melhor ainda. Estamos fazendo uma boa pré-temporada, o que nos dá tranquilidade para começar bem o Campeonato Gaúcho. É continuar nessa pegada - avaliou o centroavante Jeam.

Um dos novos reforços para a próxima temporada, o jogador que veio do Floresta-CE acredita que o time ainda está se ajustando de acordo com a filosofia do comandante.

- O professor (Fernando) Marchiori nos cobra muito a intensidade, desde os treinos até os jogos-treino. A primeira marcação é nossa ali na frente. Ele pede muito isso. E para evoluir a parte técnica, e também a questão física - disse o atacante, que completou sobre a busca pelo melhor entroamento:

- É notório o quanto estamos evoluindo a cada jogo-treino. É importante para se conhecer melhor, saber onde o companheiro gosta de receber a bola. Tem a parte tática, que estamos assimilando muito bem. A evolução do dia a dia tem sido muito interessante.