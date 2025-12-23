Esportes

Preparação
Notícia

"Estamos evoluindo a cada jogo-treino", diz atacante do Caxias

Equipe venceu quatro testes na pré-temporada e estreia no Campeonato Gaúcho deve ocorrer em 10 ou 11 de janeiro.

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS