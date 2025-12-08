Escola de Futebol do Juventude finaliza participação no El Sudamericano em sexto lugar

Equipe venceu duas das cinco partidas. E.C. Juventude / Divulgação

No último final de semana, a categoria sub-10 do Juventude competiu no El Sudamericano. O torneio internacional foi realizado em San Nicolás, na Argentina, e a equipe alviverde finalizou a competição na sexta colocação geral.

O Papo competiu contra diversos clubes tradicionais do futebol argentino. Na fase de grupos, perdeu a primeira partida para o Talleres por 1 a 0. O time reagiu e venceu o Paraná, por 3 a 0, e o Jockey Club, por 3 a 1. Com duas vitórias, garantiu vaga na fase classificatória.

Nas quartas de final, foi superado pelo Newell’s Old Boys, tradicional clube formador. No jogo extra, que serviu para definir as colocações gerais, o Ju foi derrotado nos pênaltis para o Adiur, depois de ficar no 0 a 0 no tempo normal.

Com três derrotas e dois triunfos, os jovens alviverdes encerram a participação no torneio em sexto lugar. Vanderlei Argenton, diretor-geral da escolinha jaconera, reforçou o desempenho e qualidade do clube com a base.