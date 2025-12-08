Escola de Futebol do Juventude finaliza participação no El Sudamericano em sexto lugar

No último final de semana, a categoria sub-10 do Juventude competiu no El Sudamericano. O torneio internacional foi realizado em San Nicolás, na Argentina, e a equipe alviverde finalizou a competição na sexta colocação geral.
O Papo competiu contra diversos clubes tradicionais do futebol argentino. Na fase de grupos, perdeu a primeira partida para o Talleres por 1 a 0. O time reagiu e venceu o Paraná, por 3 a 0, e o Jockey Club, por 3 a 1. Com duas vitórias, garantiu vaga na fase classificatória.
Nas quartas de final, foi superado pelo Newell’s Old Boys, tradicional clube formador. No jogo extra, que serviu para definir as colocações gerais, o Ju foi derrotado nos pênaltis para o Adiur, depois de ficar no 0 a 0 no tempo normal.
Com três derrotas e dois triunfos, os jovens alviverdes encerram a participação no torneio em sexto lugar. Vanderlei Argenton, diretor-geral da escolinha jaconera, reforçou o desempenho e qualidade do clube com a base.
— Tivemos uma experiência muito bacana nessa competição. Tanto em nível de futebol quanto de postura fora de campo, por parte dos atletas e da comissão técnica. Conseguimos extrair muita coisa boa deles, especialmente o nível de concentração durante os jogos, eles nunca entram brincando. Fomos muito bem no geral, terminamos em sexto lugar e toda a equipe está de parabéns — disse Argenton.