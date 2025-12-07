"Era possível": Carpini acredita que o Juventude tinha condições de escapar do rebaixamento

Thiago Carpini lamentou não ter evitado a queda do clube à Série B. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Thiago Carpini deixou oficialmente o Juventude após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela última rodada do Brasileirão 2025 neste domingo (7).

Contratado em agosto para tentar evitar a queda à Série B, o treinador lamentou não ter alcançado o objetivo.

— Eu acho que o que fica de lição é que era possível. E que a gente conseguiu despertar nesses atletas um pouco mais da capacidade técnica, da competitividade, não se sentirem inferiorizados por conta de resultados momentâneos. Eu acho que isso foi uma das conversas que fez parte do nosso dia a dia — admitiu o treinador, que completou:

— Fico chateado, óbvio, pelo não objetivo alcançado, mas eu fico feliz pela performance coletiva e conseguir extrair mais desse mesmo grupo que fez um primeiro turno um pouco aquém em relação à pontuação.

Carpini ressaltou que só voltou ao clube por ter uma dívida de gratidão a ele e, por fim, destacou que em seu último jogo, frente ao Corinthians, a equipe poderia ter encerrado a competição com vitória em São Paulo.

— A gente sabia que era muito difícil, eu sempre falei isso desde a nossa chegada, que seria muito difícil reverter, mas eu tinha um compromisso, uma dívida de gratidão com o Juventude. Talvez não está pago, porque não foi da maneira que eu gostaria, mas eu acho que está pago sim por eu ter tentado fazer todos os dias o meu melhor, assim como esses atletas também tentaram e assimilaram toda a cobrança — apontou o treinador, que finalizou: