Zagueiro manifesta desejo de ficar no Juventude, e negociação com volante é considerada complexa 

Daniel Peixoto fez 13 jogos pelo Juventude na temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após superar os anúncios da eleição, do novo executivo de futebol e do treinador, o Juventude parte para a montagem do elenco para o começo da temporada de 2026.

Com quase 24 jogadores em fim de contrato, o clube busca renovar com alguns atletas, como o meia-atacante Nenê e o lateral-esquerdo Alan Ruschel. Nesta semana, a situação dos dois atletas deve ter um desfecho. Ambos estão de férias após o fim do Brasileirão.

Outros dois nomes ganharam destaque na reta final do Brasileirão. O zagueiro Luan Freitas foi um dos mais regulares com a camisa do Juventude, apesar do rebaixamento à Série B. O atleta demonstrou interesse em continuar no Estádio Alfredo Jaconi para o ano de 2026. Contudo, ele pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Paysandu na Série B.

A questão principal para uma permanência do defensor seria o encaixe de valores para a sequência do atleta na Serra junto ao time carioca.

O volante Daniel Peixoto cresceu muito de produção com o técnico Thiago Carpini. Um nome que estava "arquivado" no Jaconi e foi resgatado pelo último treinador. Porém, a sua permanência no Verdão é complicada, pois o atleta pertence ao Rio Claro-SP e o Ju teria de comprá-lo. O Verdão não dispõe de orçamento para aquisições neste momento.