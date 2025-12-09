Em sua despedida, Jadson pede desculpas pelo rebaixamento e afirma: "Juventude voltará mais forte"

Jadson chegou ao Juventude em meio ao Brasileirão de 2021 Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

No gramado do Alfredo Jaconi, Jadson desenhou a sua trajetória com as listras verticais. Ele viveu a euforia de um acesso, mas o destino também o colocou frente a frente ao drama de dois rebaixamentos. Em 2025, o volante de 32 anos encerra o seu ciclo com a camisa do Juventude.

Após cinco temporadas, a camisa 16 estará vaga a espera de outro guerreiro. Foram 219 partidas e um livro de memórias preenchido com muito suor, profissionalismo e dedicação. O atleta, que tinha mais um ano de contrato a cumprir, deve ser oficializado pelo Athletico, clube onde já atuou entre 2015 e 2016.

Em um tom de despedida e gratidão, o volante utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o rebaixamento do Juventude para a Série B, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians fora de casa, pela última rodada do Brasileirão.

Em um vídeo que mostrava os bastidores do último jogo, Jadson lamentou o desfecho da temporada, mas fez questão de garantir que não faltou empenho por parte do grupo:

— Final de temporada. O desfecho, infelizmente, não foi o planejado, a tristeza é imensa por isso, mas o que me conforta é saber que não faltou suor e nem respeito a essa camisa por parte de toda a equipe — declarou o volante, que ainda pediu desculpas:

— Não foi possível nos manter na Série A, mas lutamos até o último minuto. Minhas sinceras desculpas ao torcedor jaconero e meu muito obrigado pelo apoio incondicional que vocês nos deram ao longo deste ano difícil. Tenho certeza de que o Juventude voltará mais forte.

Jadson deixa o Juventude com números expressivos. No total, o volante atuou em 219 jogos pelo Verdão, sendo 45 deles nesta temporada. Ele contribuiu com seis gols e 17 assistências.