Em sua despedida, Jadson pede desculpas pelo rebaixamento e afirma: "Juventude voltará mais forte"

No gramado do Alfredo Jaconi, Jadson desenhou a sua trajetória com as listras verticais. Ele viveu a euforia de um acesso, mas o destino também o colocou frente a frente ao drama de dois rebaixamentos. Em 2025, o volante de 32 anos encerra o seu ciclo com a camisa do Juventude.
Após cinco temporadas, a camisa 16 estará vaga a espera de outro guerreiro. Foram 219 partidas e um livro de memórias preenchido com muito suor, profissionalismo e dedicação. O atleta, que tinha mais um ano de contrato a cumprir, deve ser oficializado pelo Athletico, clube onde já atuou entre 2015 e 2016.
Em um tom de despedida e gratidão, o volante utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o rebaixamento do Juventude para a Série B, após o empate em 1 a 1 com o Corinthians fora de casa, pela última rodada do Brasileirão.
Em um vídeo que mostrava os bastidores do último jogo, Jadson lamentou o desfecho da temporada, mas fez questão de garantir que não faltou empenho por parte do grupo:
— Final de temporada. O desfecho, infelizmente, não foi o planejado, a tristeza é imensa por isso, mas o que me conforta é saber que não faltou suor e nem respeito a essa camisa por parte de toda a equipe — declarou o volante, que ainda pediu desculpas:
— Não foi possível nos manter na Série A, mas lutamos até o último minuto. Minhas sinceras desculpas ao torcedor jaconero e meu muito obrigado pelo apoio incondicional que vocês nos deram ao longo deste ano difícil. Tenho certeza de que o Juventude voltará mais forte.
Jadson deixa o Juventude com números expressivos. No total, o volante atuou em 219 jogos pelo Verdão, sendo 45 deles nesta temporada. Ele contribuiu com seis gols e 17 assistências.
Os momentos mais marcantes do atleta com a camisa alviverde incluem as importantes campanhas de permanência na Série A em 2021 e 2024. E também o acesso à elite em 2023, quando marcou um dos gols da vitória de 3 a 1 sobre o Ceará, em Fortaleza.