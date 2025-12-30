Em noite de homenagens a Shamell, Caxias Basquete perde para o Mogi

Shamell recebeu atenção especial durante o jogo. Wilian Oliveira / Divulgação

O Caxias Basquete se despediu de 2025 com derrota para o Mogi na noite desta segunda-feira (29) no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo NBB. O placar foi de 71 a 56 para os donos da casa

Com o resultado, a equipe treinada por Rodrigo Barbosa termina o ano com nove vitórias e 10 derrotas na competição. O próximo desafio, já em 2026, será diante do Pato, no dia 9 de janeiro, no Paraná.

O jogo

Mogi e Caxias não conseguiram atingir uma vaga na Copa Super 8, mas vinham com a mesma campanha com nove vitórias e nove derrotas, e 50% de aproveitamento. Por isso mesmo, o confronto era direto para avançar na tabela.

E o Gambas foi à quadra com o quinteto composto por Fabrizzio, Humberto, Shamell, Vezaro e Tom. E a equipe caxiense foi bem melhor que os donos da casa no início e venceu o primeiro período por 20 a 12.

No segundo quarto, o cenário se inverteu completamente e o Mogi virou o placar ao aplicar 22 a 11.

Emoção no intervalo

Shamell recebeu homenagens durante a partida com o Mogi. Wilian Oliveira / Divulgação

O confronto também ficou marcado pela homenagem do Mogi ao ala norte-americano Shamell, 45 anos, durante o intervalo. O maior cestinha de todos os tempos do NBB recebeu o carinho da torcida presente no ginásio.

Shamell, que anunciou a aposentadoria ao final da temporada, é ídolo no Mogi, clube onde atuou por seis anos em duas passagens. Os paulistas, inclusive, liberaram ingressos gratuitos para a noite histórica de homenagens.

Segundo tempo

Depois de dois períodos distintos, o terceiro quarto foi marcado pelo equilíbrio em quadra. E o resultado de 16 a 14 para o Mogi, manteve a equipe da casa à frente: 50 a 45.

No último e decisivo período, o Mogi novamente se impôs, fez 21 a 11 e confirmou a vitória por 71 a 56.