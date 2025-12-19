Em Flores da Cunha, Caxias realiza terceiro jogo-treino da pré-temporada

Equipe de Fernando Marchiori vai até Flores da Cunha encarar o São Cristóvão Ulisses Castro / Agencia RBS

O Caxias volta a campo nesta sexta-feira (19) para realizar o terceiro teste da pré-temporada. A equipe de Fernando Marchiori vai até Flores da Cunha encarar o São Cristóvão, a partir das 18h, no estádio Homero Soldatelli.

Para este duelo, o comandante grená deverá repetir a mesma ideia dos jogos-treino diante do Sindicato dos Atletas e da equipe sub-20, quando duas formações diferentes foram utilizadas em cada tempo.

A atividade será com portões abertos ao público. Além de focar na preparação para as competições que estão por vir, inicialmente o Gauchão, o jogo-treino em Flores da Cunha também é uma ideia de aproximação com o clube da cidade que possui muitos torcedores grenás.

E em forma de homenagem à cidade que receberá o Caxias, o Grená irá entregar camisas exclusivas para crianças de até 12 anos que forem ao jogo-treino, acompanhadas dos pais. A partida também será marcada pela entrega de faixas à equipe do E.C. São Cristóvão que venceu o Campeonato Municipal de Flores da Cunha.

Após este teste, o time de Fernando Marchiori voltará a campo em mais três jogos-treino antes da estreia no Estadual contra o São Luiz, em 10 ou 11 de janeiro em Ijuí.

Na segunda-feira (22), o adversário será o time sub-20 do Grêmio, às 11h. Já no dia 30 acontece o duelo contra o Monsoon, às 15h30min. Por fim, o Grená encara o Novo Hamburgo, no dia 3 de janeiro, às 10h. Os últimos testes ocorrem no Estádio Centenário, com portões fechados.