Em contagem regressiva para a pré-temporada, novo técnico do Juventude comenta sobre o Gauchão 

Mauricio Barbieri vai trabalhar pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Ulisses Castro / Pioneiro

A contagem regressiva para o futebol em 2026 já começou no Alfredo Jaconi. O clube se apresentará na próxima sexta-feira, dia 26, com foco no Campeonato Gaúcho. Nesta temporada, o clube se despediu do Estadual em uma semifinal polêmica, com erro de arbitragem. Agora, o cenário de profunda transformação com a queda para a Série B do Brasileiro. Sob o comando do estreante Maurício Barbieri, o clube buscará em pouco tempo ter uma nova cara de time.

Até o momento, o Juventude conta com uma base mínima de 10 atletas sob contrato, reforçada por três nomes já acertados: o goleiro Pedro Rocha (ex-Ponte Preta), o volante Léo Oliveira (ex-Ponte Preta) e o atacante Alisson Safira (ex-Cuiabá). Muitas negociações seguem em andamento e também renovações, como de Nenê, Marcos Paulo, Alan Ruschel e Luan Freitas.

Favoritismo e Respeito à Instituição

Diferente dos clubes da Série A, que terão um calendário dividido entre Estadual e Brasileirão em 2026, o Juventude terá foco total no Gauchão até o início da Série B, em março. Apesar dessa vantagem teórica, Barbieri prefere manter os pés no chão, focando no peso da camisa alviverde.

— O Juventude, pela instituição que é e pela história que carrega, sempre é um candidato a estar chegando nas finais. Mas só poderei responder sobre favoritismo quando estivermos mais avançados na formulação do elenco. O que garanto é uma equipe competitiva, que vai brigar do primeiro ao último minuto contra qualquer adversário — destacou Barbieri.

O treinador reforçou o pedido de paciência à torcida neste início, destacando que a assimilação de conteúdo e a "mecânica de jogo" levam tempo, especialmente em um clube que passa por tamanha reformulação de grupo.

— Preciso que os jogadores estejam aqui, preciso iniciar o trabalho, preciso começar a construir as coisas, preciso ver o tempo que a gente vai encontrar de assimilação de conteúdo, de trabalho e de tudo mais. Esse primeiro momento sempre muito desafiador, e por isso eu disse da paciência, do entendimento — falou o treinador.

O Papel da Nova Comissão Técnica

Barbieri não chega sozinho. O treinador detalhou como funcionará a dinâmica com seus dois braços direitos, que terão a missão de integrar as ideias da nova comissão aos processos já consolidados do clube, o preparador físico Gustavo Araújo e o auxiliar Diego Favarin