Em busca de mais quatro reforços e no aguardo de atleta estrangeiro, elenco do Juventude treina neste domingo

Atacante Gabriel Taliari (D) é fica para a temporada de 2026. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude deu o pontapé inicial na sua pré-temporada para o ano de 2026. Na última sexta-feira (26), 27 atletas se reapresentaram no Centro de Treinamentos do clube, em Caxias do Sul, para o primeiro contato com o técnico Maurício Barbieri. Com um calendário cheio para 2026, que inclui o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Série B e a nova Copa Sul-Sudeste, o Alviverde corre contra o tempo para dar entrosamento ao grupo.

Barbieri iniciou os trabalhos ao lado de seus auxiliares, Diego Favarin e Gustavo Araújo. Em suas primeiras palavras como comandante jaconero, o técnico ressaltou o clima de acolhimento que encontrou na Serra Gaúcha:

— Estou muito feliz e motivado com o início do trabalho e com este primeiro contato com o grupo que está sendo montado para os desafios da próxima temporada. Tenho certeza de que, com essa estrutura e com o ambiente familiar que encontramos aqui — de união e muito companheirismo —, estaremos mais próximos das nossas metas —destacou o treinador.

Jandrei chega dia 30 e uruguaio é aguardado

O elenco atual ainda conta com ausências pontuais e negociações em andamento. O goleiro Jandrei, que renovou seu empréstimo, recebeu autorização da diretoria para se apresentar apenas no dia 30 de dezembro, devido ao seu casamento realizado após o término do último Brasileirão.

Enquanto isso, a torcida vive a expectativa pelo anúncio de Manuel Castro. O atacante uruguaio, que foi destaque com a camisa do Estudiantes de La Plata em 2022 e teve passagem pelo Liverpool do Uruguai neste ano, é aguardado em Caxias do Sul nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato.

Ju segue no mercado

Apesar dos oito reforços já anunciados nesta semana, o departamento de futebol e a comissão técnica de Barbieri entendem que o grupo ainda precisa de mais nomes. O foco agora é buscar dois volantes e dois extremas.

- Tanto daquele extrema que dá profundidade quanto o meia/ponta, que traz a bola para dentro, para um jogo mais associativo. Então acho que as duas características. Nós estamos buscando dos dois lados e um camisa 5. Um volante que joga na frente da área com posição física - revelou o executivo Lucas Andrino.

A estratégia da direção é buscar atletas experientes que cheguem com condições de assumir a titularidade, encerrando este primeiro ciclo de contratações antes da estreia no Estadual.