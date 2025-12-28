Esportes

Pré-temporada
Notícia

Em busca de mais quatro reforços e no aguardo de atleta estrangeiro, elenco do Juventude treina neste domingo

Juventude tem menos de 15 dias para preparação antes da estreia no Gauchão, marcada para 10 ou 11 de janeiro.

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS