Elenco do Caxias tem saída de goleiro e chegada de volante na segunda semana da pré-temporada

O Caxias irá completar a segunda semana de pré-temporada na próxima quarta-feira (3). Em meio aos treinamentos, o grupo segue em formação e atualmente conta com 22 jogadores no elenco comandado pelo técnico Fernando Marchiori. Em 2026, o time terá Gauchão, Copa do Brasil e Série C.
A saída confirmada foi a do goleiro Thiago Coelho. Ele tinha contrato até o final do Gauchão. A direção grená e o camisa 1 negociaram uma prorrogação de vínculo, mas não chegaram a um acordo. Com isso, o clube segue em busca de goleiros para compor o elenco.
O volante Wellington Reis, 33 anos, ex-ABC, chegou nesta segunda-feira (1º) ao Estádio Centenário e foi a novidade. Ele irá, inicialmente, realizar alguns trabalhos alternativos pra compensar o tempo que não estava com o restante do grupo. Ele foi liberado do início da pré-temporada, por conta de um problema familiar.
O Caxias negocia com o volante Breno Santos, 27 anos, do Joinville. A situação está encaminhada. O goleiro Léo Lang, de 27 anos, vinculado ao Remo, também vai reforçar o Caxias. Ele deve chegar nos próximos dias. Em 2025, atuou apenas duas vezes pelo clube paraense na Série C. Formado no Fluminense, o jogador acumula passagens por Vila Nova-GO, América-MG e Tombense.
A equipe tem na programação, no sábado (6), um jogo-treino marcado para as 10h30min, no Estádio Centenário. O duelo será diante do Sindicato dos Atletas. A atividade será aberta somente à imprensa.
Elenco 2026 do Caxias
Goleiros: Gabriel Toebe*
Laterais-direitos: Thiago Ennes e Ronei
Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto*
Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Joílson*, Maurício Ribeiro e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira*, Wellington Reis* e Zanelatto
Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão* e Jeam
* Jogadores que ainda não foram anunciados, mas treinam no Centenário