Dois titulares do Juventude estão em alta no mercado, mas clube nega propostas oficiais

Com o orçamento prevendo R$ 7 milhões em negociações, o executivo Lucas Andrino confirmou o assédio em Gabriel Taliari e Mandaca, que terminaram a Série A em alta, mas negou propostas oficiais

Tiago Nunes

