Dois titulares do Juventude estão em alta no mercado, mas clube nega propostas oficiais

Gabriel Taliari terminou o ano de 2025 fechou a temporada com 41 jogos. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar do rebaixamento à Série B, alguns jogadores do Juventude terminaram o Campeonato Brasileiro em alta, o que despertou o interesse de outros clubes no mercado. Os nomes mais procurados são o atacante Gabriel Taliari e o meio-campista Mandaca, ambos em sua terceira temporada no Estádio Alfredo Jaconi. Eles têm contrato com o time alviverde até o fim de 2026.

Taliari, por exemplo, encerrou o ano com nove gols, sendo quatro marcados somente no mês de novembro, e tem sido cogitado em equipes como Grêmio, Remo e Mirassol. Mandaca, que possui vínculo com o Juventude, também despertou interesse recente do Vitória.

O novo executivo de futebol do Juventude, Lucas Andrino, comentou sobre a situação dos atletas e negou que o clube tenha recebido propostas oficiais até o momento:

— São dois atletas que realmente, como você disse, terminaram a temporada em uma ascensão muito grande. Então é natural que esteja tendo muita procura, muita especulação, mas proposta de fato, ainda não recebemos nada de forma oficial — revelou Andrino.

O executivo ressaltou a segurança jurídica do clube, afirmando que ambos os atletas têm contrato, e qualquer saída só será concretizada mediante uma compensação financeira significativa ao Juventude:

— O Juventude está seguro juridicamente falando. Então, os atletas, para que haja uma possível saída, se é que é realmente o desejo dos próprios atletas, tem que haver uma compensação financeira importante para o clube. Se não, não faz sentido— disse Andrino.