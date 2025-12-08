Direção do Juventude se pronuncia sobre a permanência ou não de goleiro titular para 2026

Titular no segundo tempo do Brasileirão, Jandrei não tem permanência garantida. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A semana será das primeiras definições no Estádio Alfredo Jaconi. A questão da diretoria para os próximos dois anos aguarda apenas a noite desta terça-feira (9) para a formalização da aclamação do atual presidente, Fábio Pizzamiglio. O Juventude seguirá gerido pelo mesmo grupo que já está no Jaconi.

Além do encaminhamento de um novo treinador, pois Thiago Carpini não ficará, o clube trata do elenco para a temporada de 2026, quando disputará quatro competições: o Gauchão, a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul Sudeste.

Segundo informação do jornalista Gabriel Sá, o Juventude teria feito uma proposta para ampliar o empréstimo do goleiro Jandrei para o ano de 2026. O staff do goleiro e a diretoria do São Paulo estariam avaliando o tema. O jogador é muito criticado pela torcida do Tricolor Paulista.

Procurada, a direção do Juventude nega que tenha formalizado algo ao clube de São Paulo e que dificilmente o atleta aceitaria ficar para uma Série B. O clube também nega ter recebido proposta por outros jogadores titulares, como o volante Mandaca e atacante Gabriel Taliari — a informação havia sido dada em entrevista coletiva do então executivo do clube, Júlio Rondinelli.