Despedida no Alfredo Jaconi contra amigo Neymar? Nenê projeta últimos passos pelo Juventude

Nenê poderá fazer sua última apresentação diante do torcedor jaconero como atleta do clube. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Vencer o Santos nesta quarta-feira (3), às 19h30min, pelo Brasileirão 2025 já não é fundamental para a campanha do Juventude na competição. O clube está matematicamente rebaixado à Série B, e os três pontos serão mais importantes para os paulistas, que seguem na briga contra o Z-4.

Mas a vitória alviverde, no último jogo em casa pela Série A, pode ser um prêmio ao torcedor que tanto apoiou o time durante os nove meses de disputa. E também um presente a um ídolo, que pode estar fazendo uma de suas últimas apresentações com a camisa alviverde: o meia Nenê.

O jogador ainda não definiu seu futuro, nem mesmo se seguirá nos gramados ou se colocará um fim num ciclo de tantas conquistas que teve na carreira.

Após a queda confirmada à Segunda Divisão, o jogador usou as suas redes sociais para lamentar o fracasso alviverde.

— Difícil de digerir esse dia, lutamos até o último minuto, fizemos mais um grande jogo que se fosse pelo que produzimos não condiz com o resultado, mas futebol tem dessas além de outras coisas que não controlamos, o importante é que teve muita raça, coração, comprometimento e muita coragem de um time unido com a sua torcida — citou Nenê

Contratado pelo Ju em 2023, Nenê foi peça importante na conquista do acesso á elite do futebol brasileiro. Da mesma forma, em 2024, com gols e assistências, o Vovô Garoto ajudou o clube a se manter na Primeira Divisão e quase levantou uma taça, mas ficou com o vice do Estadual. Em 2025, apesar da queda à Série B, Nenê mostrou que ainda tinha lenha pra queimar e seu talento manteve o time vivo até a antepenúltima rodada do Brasileirão.

Contra o Santos, Nenê completará 95 jogos pelo Juventude. Até aqui foram 13 gols e 17 assistências.

— Gostaria de agradecer muito pelo apoio incondicional de sempre da nossa torcida jaconera!

Agora é o momento de levantar a cabeça, ajustar o que for preciso e transformar essa dor em força pra voltar mais forte! O meu mais sincero agradecimento jaconeros — finalizou o meia.

Mais espaço com Carpini

Nenê conquistou o carinho da torcida alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Os técnicos Fábio Matias e Claudio Tencati pouco souberam aproveitar do talento de Nenê. Mesmo aos 44 anos, ele mostrou que ainda tinha como contribuir com o Ju. Precisou o clube contratar o técnico Thiago Carpini — com quem Nenê trabalhou na campanha do acesso alviverde em 2023 — para o meia comprovar dentro de campo, com gols, assistências e uma dose extra de superação, que sua qualidade nada tem a ver com sua idade.

— A gente sabia que eu poderia estar contribuindo também, acredito um pouco mais. Mas aí vai de cada tipo de jogo, de treinador e tal, e isso faz parte do futebol. Estava bem tranquilo em relação a isso. Mas fico muito feliz e orgulhoso de estar podendo retribuir dentro de campo a confiança que o Carpini deu desde a chegada dele.

Até quando Nenê vai jogar?

Nenê soma 30 jogos na atual temporada, a segunda que mais atuou pelo clube, atrás apenas de 2024, quando entrou em cena 36 vezes.

O camisa 10 vem adiando a aposentadoria desde quando retornou ao Vasco em 2021. Mas ele tem percebido, ao final de cada temporada, que tem capacidade física e técnica para seguir nos gramados. E será que 2025 pode ser, de fato, seu último ano como atleta profissional?

— O plano é já finalizar esse ano, mas eu não posso te dar essa certeza, porque eu acredito que eu estou bem ainda. Difícil te dizer com certeza o que eu vou fazer — revelou Nenê, que completou:

— Eu estou bem tranquilo, claro que não vai ser fácil para mim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, pô. Isso aqui é a minha vida por mais de três décadas. Geralmente, a carreira de jogador dura uns 15 anos, só a minha que durou 30 (risos). Mas eu já estou, assim, trabalhando no pós, ver o que eu vou fazer, as minhas coisas, alguns caminhos que eu possa estar percorrendo. Estou fazendo os cursos de treinador, de diretor. Então, assim, pretendo me manter no mundo do futebol.

Despedida no Jaconi contra Neymar

Parças fora das quatro linhas, Nenê e Neymar vão se reencontrar na 37ª rodada do Brasileirão no Alfredo Jaconi. E este Juventude e Santos pode ser o último jogo do Vovô Garoto frente ao torcedor alviverde.

— Quem sabe, um momento único? Além de ser meu amigo, o Neymar é um cara que pra mim tem um carinho muito grande. Como jogador, acho que é uma inspiração pra toda essa geração.



