Desafio, orçamento e mercado: novo executivo do Juventude projeta a temporada de 2026

Andrino foi apresentado oficialmente como o novo Executivo de Futebol. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Lucas Andrino foi apresentado oficialmente como o novo Executivo de Futebol do Juventude. O profissional, com experiência no interior paulista e que esteve no Goiás nas últimas duas temporadas, comentou sobre o desafio de trabalhar no Juventude, clube que ele reconhece estar em ascensão nos últimos anos.

— Eu recebi com muita felicidade, sei o tamanho do clube, o quanto que o clube vem evoluindo ao longo dos anos. Sei que o desafio não é fácil, não é simples. O futebol não é simples, mas eu me sinto muito preparado e muito animado para que a gente busque juntos os nossos objetivos — declarou Andrino.

O executivo também prestou homenagem ao seu antecessor. Ele não poupou elogios ao profissional Júlio Rondineli:

— É um prazer também substituir a posição do Júlio. É um amigo de longa data, um excelente profissional. Então, acho que nós vamos conseguir desenvolver um bom trabalho, suceder um bom profissional também sempre é importante — afirmou.

Orçamento e Responsabilidade Financeira

Questionado sobre o orçamento para a temporada de 2026, que o presidente Fábio Pizzamiglio havia brincado que o assustou inicialmente, Andrino assumiu a limitação financeira como um ponto positivo de responsabilidade do Juventude:

— O orçamento do Juventude, ao longo dos últimos anos, sempre é visto como uma forma muito responsável pelos gestores do clube. Eu, particularmente, acho isso muito positivo para o futebol brasileiro. O fato do orçamento ser limitado é um senso de responsabilidade muito grande dos gestores — destacou Andrino.

Para driblar as limitações, o executivo revelou a estratégia para qualificar o elenco, que passará por ações no mercado e busca de apoio de clubes maiores, com empréstimos de atletas.