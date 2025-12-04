De saída do Juventude, lateral do Criciúma desperta interesse de clube da Série A

Marcelo Hermes está de saída do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Em clima de fim de festa, o Juventude se despedirá da Série A do Brasileiro no final de semana diante do Corinthians. Enquanto isso, alguns atletas começam a definir seu futuro. Sobretudo aqueles 26 nomes que encerram contrato com o clube ao final de dezembro.

Um deles é o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, emprestado pelo Criciúma. O clube catarinense já pediu para o jogador se apresentar ao Heriberto Hulse.

Hermes tem vínculo com o Tigre até o fim de 2026, mas a Chapecoense demonstrou interesse na contratação do atleta. A equipe de Chapecó disputará o Brasileirão 2026.

No entanto, o presidente do Criciúma, Pedro Paulo Canella, disse que o lateral deve se apresentar normalmente para o início da pré-temporada no dia 16. O dirigente ainda deixou claro que se Marcelo Hermes decidir deixar o Tigre por vontade própria, a Chape terá que pagar uma multa pela saída do jogador.

Atletas em fim de contrato com o Ju:

Goleiros: Jandrei (retorna ao São Paulo), Ruan Carneiro, Gastón Guruceaga e Zé Henrique;

Laterais: Ewerthon (retorna ao Sport), Reginaldo (acertado com o Náutico), Marcelo Hermes (retorna ao Criciúma), Alan Ruschel e Cauê da Rocha (estava emprestado ao Barra-SC);

Zagueiros: Marcos Paulo (retorna ao Nova Iguaçu), Cipriano (retorna ao Apoel-CHI), Wilker Ángel, Luan Freitas (retorna ao Fluminense);

Meio-campistas: Sforza (retorna ao Vasco), Caíque, Daniel Peixoto, Lucas Fernandes, Nenê, Rafinha (não atua desde 2024 quando sofreu uma lesão na Chapecoense);