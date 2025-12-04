Daria pra salvar? Os números da segunda passagem de Thiago Carpini pelo Juventude

Treinador se despedirá do Ju no domingo (7) em São Paulo. Porthus Junior / Agencia RBS

A segunda passagem do técnico Thiago Carpini pelo Juventude não teve um final feliz como o da primeira vez. Em 2023, o treinador comandou o acesso alviverde à Série A com um aproveitamento de 64%. Chamado em agosto pelo clube com a missão de evitar a queda à Segunda Divisão, desta vez ele não conseguiu alcançar o objetivo.

Após a derrota para o Santos, na quarta-feira (3), Carpini anunciou que não seguirá no Ju em 2026. Conforme o treinador, até houve uma conversa com os dirigentes alviverdes, mas o seu projeto de carreira influenciou na decisão de não permanecer em Caxias do Sul.

Carpini ainda reiterou que a questão salarial não foi um impeditivo para a renovação contratual. Mas, internamente no clube, entende-se que seria muito difícil bancar o salário do técnico na disputa de uma Série B na próxima temporada, quando o orçamento cairá consideravelmente.

— Pensei em alguns momentos até mudar esse plano de carreira. Mudar essa rota. E seguir onde a gente gosta. Onde a gente é feliz. E eu gosto daqui. Sempre fui feliz aqui. Mas eu tinha situações já traçadas pra minha vida. Tenho sim algumas possibilidades. Agora o mercado está muito aquecido. Muita coisa acontecendo, se ventilando — projetou o treinador.

Contra o Corinthians, no domingo (7), em São Paulo, Thiago Carpini fará seu último jogo no comando do Ju. Será o de número 22 em sua segunda passagem. Até aqui, em 21 partidas, foram seis vitórias, cinco empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 36,5%. Índice insuficiente para evitar a queda caso ele tivesse chegado no começo da competição.

No momento, o Fortaleza, primeira equipe a escapar do Z-4, tem 38% de aproveitamento, em 16º lugar. Mas, se vier a derrotar o Corinthians em Itaquera no domingo (7), o aproveitamento subirá para 39%. Com este índice, atualmente, o Ju ficaria em 14º lugar na tabela, posto hoje ocupado pelo Santos.

— Sem dúvida fica esse sentimento de que talvez, se o projeto tivesse iniciado um pouquinho antes, a gente conseguiu tirar muito mais desses atletas. Acho que esse é o desafio do treinador. E a resposta deles sempre muito positiva. As cobranças ao treinamento, ao dia a dia. Então, ficamos felizes com isso. Mas claro que fica esse sentimento. Porque se a gente tem essa constância por mais rodadas, sem dúvida o desfecho poderia ter sido diferente — finalizou o técnico.

Os Números da segunda passagem de Thiago Carpini pelo Ju:

21 partidas (22ª e última será contra o Corinthians): 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas;

Aproveitamento de 36,5%;

Os jogos

Juventude 2x1 Corinthians

Vitória 2x2 Juventude

Juventude 2x0 Vasco

Juventude 1x3 Botafogo

Ceará 0x1 Juventude

Juventude 0x2 Flamengo

Mirassol 2x0 Juventude

Juventude 1x1 Inter

Atlético-MG 0x0 Juventude

Juventude 1x2 Fortaleza

Palmeiras 4x1 Juventude

Fluminense 1x0 Juventude

Juventude 1x0 Bragantino

Grêmio 3x1 Juventude

Juventude 0x2 Palmeiras

Sport 0x2 Juventude

Vasco 1x3 Juventude

Juventude 3x3 Cruzeiro

São Paulo 2x1 Juventude

Juventude 1x1 Bahia

Juventude 0x3 Santos

Corinthians x Juventude - domingo (7), às 16h, na Neo Química Arena



