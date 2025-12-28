Esportes

Cota de TV representa mais de 40% das receitas do Juventude para 2026; Veja os valores

O presidente Fábio Pizzamiglio detalhou a engenharia financeira para o próximo ano. Com a queda nas receitas de TV após o rebaixamento, o clube aposta na venda de atletas e no apoio do torcedor para manter a competitividade na busca pelo acesso

Tiago Nunes

