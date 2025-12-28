Cota de TV representa mais de 40% das receitas do Juventude para 2026; Veja os valores

Fatia dos direitos de transmissão ainda é a principal fonte do Juventude. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude já definiu as diretrizes financeiras que guiarão o clube na temporada de 2026. Com a saída da elite do futebol nacional, a diretoria adota uma postura de cautela, projetando um orçamento "pés no chão" para enfrentar o desafio da Série B e das competições estaduais e regionais.

O maior impacto no caixa alviverde vem dos direitos de transmissão. Segundo Pizzamiglio, a cota de TV na Série B sofre uma redução drástica em comparação à Série A.

— A parte comercial, que junta toda, não é só TV. É TV, placa, outras receitas desse tipo, seja dentro da liga, deve dar em torno de 40% das nossas receitas. Então, a gente depende muito da ajuda do torcedor — disse o presidente, que completou:

— A gente viu, esse ano (2025), a Série B recebendo em torno de 12 milhões. Então, a gente sai de 80, 85 milhões para R$ 12 milhões em termos de TV. E aí tem a receita do Gauchão, tem Copa do Brasil, tem a Sul-Sudeste, que acabam incrementando o nosso orçamento.

De onde virá o dinheiro?

Para 2026, a composição das receitas do Verdão está distribuída da seguinte forma:

Direitos de TV e Acordos Comerciais: Representam mais de 42% do total.

Representam mais de do total. Venda de Atletas: A meta estabelecida é de R$ 7 milhões (cerca de 17% do orçamento).

A meta estabelecida é de (cerca de 17% do orçamento). Patrocinadores: Também projetados em aproximadamente 17% .

Também projetados em aproximadamente . Quadro Social: Atualmente estacionado em cerca de 8 mil sócios, a previsão é arrecadar R$ 4 milhões (10% do total).

Atualmente estacionado em cerca de 8 mil sócios, a previsão é arrecadar (10% do total). Outras Receitas: Bilheteria, escolinhas e placas do estádio somam menos de 4% cada.

O presidente revelou que já existem propostas para negociação de jogadores, mas, por enquanto, nenhuma venda foi concretizada.

— A gente tem propostas de, inclusive, não só venda, mas talvez de troca por empréstimo ou com suporte de outros jogadores. Dentro do nosso orçamento, já temos previsto R$ 7 milhões em vendas. Isso não é difícil de a gente conseguir, mas tem que acontecer — disse Pizzamiglio.

O Destino dos Recursos: Foco no Profissional

No lado das despesas, o futebol masculino profissional consome a maior fatia, com um investimento planejado de R$ 26 milhões (mais de 65% do orçamento total). O clube ressalta que verbas extras vindas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Sudeste não foram incluídas no montante inicial e serão destinadas integralmente ao departamento de futebol caso se concretizem.

Outros setores também possuem fatias definidas:

Categorias de Base: Receberão quase 10% dos custos, cerca de R$ 4 milhões .

Receberão quase dos custos, cerca de . Patrimônio: Investimento de R$ 3,5 milhões .

Investimento de . Administrativo e Financeiro: Pouco mais de 5% ( R$ 2 milhões ).

Pouco mais de ( ). Futebol Feminino: Custo estimado de R$ 1,5 milhão (4%).