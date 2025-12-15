Cortes em 2025 e aumento em 2026: secretário municipal do Esporte e Lazer revela novos dados do Fiesporte

Cadore participou do Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

Em março, diversas entidades esportivas de Caxias do Sul foram pegas de surpresa com um corte de R$ 800 mil nos recursos destinados aos projetos já aprovados pelo Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Fiesporte) para este ano.

O Secretário Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Olmir Cadore, confirmou em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, para onde foram os recursos, o quanto sobrou do valor investido em 2025 e qual a projeção para o próximo ano.

— Em 2025 eram 5 milhões e 300 mil. É um valor bem expressivo. Poucos municípios fazem isso, mas é evidente que nós temos que buscar mais. O episódio que aconteceu no início do ano, eu como secretário estive conversando várias vezes com os secretários competentes à época, falei com o prefeito muitas vezes para que esse corte não acontecesse. Mas o prefeito, diante das dificuldades financeiras, definiu que existisse o corte. Ele mesmo reconhece que foi traumático, que foi contra o desejo dele — confirmou o secretário sobre os valores que foram destinados a outras pastas, como para a Saúde.

Depois do corte de R$ 800 mil, a prefeitura conseguiu destinar mais R$ 200 mil ao Fiesporte. Mas como algumas entidades não puderam desenvolver seus projetos, cerca de R$ 1,2 milhão não foram utilizados no programa.

— Naquele episódio do corte de R$ 800 mil foram feitas movimentações. E houve um dinheiro que era destinado à Comunicação, R$ 200 mil, que foi recolocado no Fiesporte. E também houve desistências, alguns clubes e entidades que não realizaram o projeto e acabaram devolvendo esses valores, mas daí num determinado momento, esses valores não foram direcionados ao Fiesporte, eles foram aproveitados pelo Executivo — confirmou Cadore.

R$ 6 milhões em 2026

O Secretário Municipal do Esporte e Lazer revelou que em 2026 serão destinados R$ 6 milhões ao Fiesporte.

— Eu já tenho conversado com o secretário das Finanças, o (Gilberto José) Galafassi, com o próprio prefeito Adiló e está assegurada 120 mil VRMS, que dá em torno de R$ 6 milhões, que vão ser alocados, distribuídos para as entidades e para atletas individuais. Serviu de lição e de aprendizado para que a gente continue lutando com mais força, para que tenhamos mais recursos para entregar para as pessoas que têm a vontade de praticar todas as modalidades de alto rendimento — admitiu Cadore, que completou:

— Os valores vão chegar em torno de 6 milhões, que é um valor grande, mas evidente, não suficiente diante das demandas e da procura da população.

Recursos disponíveis até março

Olmir Cadore garantiu que não haverá novos cortes no programa em 2026 e revelou o trabalho para que os valores estejam disponíveis em março.

— Eu vou afirmar que há garantia. Por que eu afirmo que há garantia? Porque nas conversas que eu tive ao longo desse ano, especialmente após o episódio do corte, o prefeito garantiu que esse projeto, esse programa vai continuar da forma como foi. E, nos últimos dias, tenho conversado com o Galafassi, e ele me garantiu que os recursos não serão cortados — confirmou Cadore, que finalizou:

— E uma das lutas que eu tive esse ano, e o próximo ano vai ser maior ainda, é no sentido que esse recurso chegue às entidades, aos atletas, o mais cedo possível. A gente agilizou a tramitação dos projetos no final desse ano, estamos agilizando para que eles fiquem prontos. E aí a previsão é que em março, eu conversava ontem mesmo com o Brasa (Rafael dos Santos), que é o grande líder lá do Fiesporte, que cuida de toda a tramitação da documentação, ele me garantiu que em março está toda a documentação em condições e aí a gente consegue fazer com que o recurso chegue rapidamente aos clubes, aos interessados.

2025 EM NÚMEROS

:: Projetos por categoria:

48 Atletas Individuais

18 eventos

28 Rendimento

10 Alto Rendimento

23 Educacionais

127 Projetos Total

:: Corte de verba: R$ 804.173,66



:: Valor inicial garantido:

R$ 5.360.000,00



:: Valor total disponibilizado:

R$ 4.550.000,00



:: Aporte de R$ 200 mil (que vieram da Coordenadoria de Comunicação)

PARA 2026