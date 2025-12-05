Corinthians x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Confronto de domingo (7) ocorre na Arena Itaquera. Arte Pioneiro / Agência RBS

Corinthians e Juventude entram em campo neste domingo (7), às 16h, na Arena Itaquera, em São Paulo, pela 38ª rodada do Brasileirão 2025.

Já rebaixado e com a vice-lanterna na tabela definida, o Verdão se despede da Série A, uma vez que o rebaixamento foi definido na antepenúltima rodada. O time alviverde vem de derrota para o Santos, em casa, por 3 a 0.

Já o Timão teve a vaga assegurada à Copa Sul-Americana e vem de uma derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no Castelão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Cacá e Gustavo Henrique; André, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Dieguinho, Gui Negão e Vitinho. Técnico: Dorival Júnior

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker (Abner); Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Mandaca, Nenê e Alan Ruschel (Hermes); Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem para Corinthians x Juventude

Felipe Fernandes de Lima-MG, auxiliado por Fernanda Gomes Antunes-MG e Brigida Cirilo Ferreira-AL. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE

Onde assistir a Corinthians x Juventude

O Premiere anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

Corinthians

De olho nas semifinais da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, o Corinthians vai poupar seus principais titulares. Casos de Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Assim como fez na derrota para o Fortaleza, Dorival Júnior vai rodar o elenco.

Juventude