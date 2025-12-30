Esportes

De saída
Notícia

Contratado junto ao Grêmio, Juventude empresta zagueiro para clube da Série B

Natã Felipe chegou ao Verdão em abril, após negociação com o Tricolor. No entanto, teve poucas oportunidades em 2025 com apenas dois jogos disputados 

Eduardo Costa

