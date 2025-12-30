Natã Felipe chegou ao Juventude em abril deste ano. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O zagueiro Natã Felipe, de 24 anos, está de saída do Juventude e será emprestado ao Atlético-GO para a temporada 2026. O defensor tem contrato com o clube alviverde até o fim de 2027. Ele chegou em abril deste ano e fez somente duas partidas com a camisa alviverde.

Natã, que irá disputar a Série B com o Atlético-GO, foi contratado pelo Juventude no início deste ano junto ao Grêmio. A composição dos direitos econômicos do zagueiro é compartilhada entre quatro partes. O Grêmio, clube formador do atleta, detém 40% da negociação, enquanto o Juventude concentra a maior fatia, com 45%. Já o Cianorte possui 5%, e os 10% restantes pertencem ao próprio jogador.

Natural de Ribeirão Preto, Natã iniciou sua formação nas categorias de base do Cianorte-PR e do Coritiba-PR, até chegar ao Grêmio. Entre 2021 e 2022, atuou pelo Aimoré, onde disputou o Campeonato Gaúcho e a Série D do Brasileiro. As boas atuações pelo clube de São Leopoldo chamaram a atenção do Grêmio, que o reintegrou ao elenco principal.

Em 2024, realizou 10 jogos como titular pelo Grêmio. No início da atual temporada, teve apenas duas oportunidades de começar entre os 11, contra Monsoon e Ypiranga, quando o Grêmio optou por times reservas no Gauchão.