Conheça o jovem clube de Caxias do Sul que disputará a Divisão de Acesso em 2026

Destaque nas categorias de base, a Apafut precisou de apenas dois anos no futebol profissional para conquistar uma vaga na segunda divisão do Estadual

Camila Corso

