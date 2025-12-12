Conheça o jovem clube de Caxias do Sul que disputará a Divisão de Acesso em 2026

Jeferson Borges é um dos fundadores do time. Tiago Muniz / Triunfo / Divulgação

Dois anos. 24 meses. 730 dias. Em um curto período, uma nova equipe de Caxias do Sul ganhou destaque no Estado após conquistar uma das vagas na Divisão de Acesso de 2026: a Apafut (Associação de Pais e Amigos do Futebol).

Em 2011, Jeferson Borges e Josué Romero trabalhavam no Caxias. Idealizando um novo projeto no esporte caxiense, Borges abriu mão de sua função no clube grená para dar o pontapé inicial na ideia.

— A Apafut vem para trazer valorização e dar casca aos jovens atletas já no profissional, oportunidade que outras equipes não conseguem dar. Estamos abrindo novas portas para novos sonhos. — explicou Jeferson Borges, em entrevista à Rádio Gaúcha Serra.

O que começou como uma escolinha foi ganhando estrutura e novas categorias, consolidando-se como um dos principais clubes de base em nível estadual.

Após uma tentativa de profissionalização em parceria com a cidade de Flores da Cunha, que durou poucos meses, em 2016, o projeto se consolidou no futebol gaúcho. Em 2024, veio a mudança de projeção, com o ingresso no futebol profissional de forma mais estruturada. Disputando a Terceirona Gaúcha, a Apafut conquistou apenas dois empates em seis jogos, sendo eliminada ainda na primeira fase.

— Fazer futebol é difícil, e fazer futebol profissional é mais difícil ainda, principalmente em uma cidade onde tem duas equipes com uma camisa muito pesada. Com as categorias de base como espinha dorsal, usamos o primeiro ano como laboratório, aprendemos e evitamos repetir os erros — comentou o coordenador.

2025 entra para a história

No ano seguinte, tudo mudou. A Apafut decidiu priorizar jogadores da casa, e utilizar a maioria dos atletas da base do próprio clube, ao invés de contratar. Logo na estreia da Terceirona, venceu um clássico serrano contra o Nova Prata por 2 a 0, conquistando a primeira vitória no futebol profissional.

O time garantiu sua classificação às semifinais da competição em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos. No confronto decisivo pela vaga, encontrou o São Paulo, tradicional clube de Rio Grande. Em duelos disputados e com uma dose extra de emoção, o Tricolor da Serra mostrou categoria e qualidade, vencendo por 2 a 1 no agregado (1 a 0 em casa e 1 a 1 no Aldo Dapuzzo).

Assim, a equipe caxiense mudou de patamar outra vez. Ao avançar à final da Terceirona, onde ficou com o vice-campeonato, conquistou também uma vaga na Divisão de Acesso de 2026.

Na próxima temporada, 15 anos depois da fundação da equipe, a Apafut iniciará um novo capítulo na história. Em 2026, se junta a outros cinco serranos na disputa pelo acesso à elite do Gauchão: Brasil de Farroupilha, Esportivo, Gramadense, Glória e Veranópolis.

— Com o departamento profissional, temos uma visibilidade muito maior. Na Divisão de Acesso, vamos enfrentar grandes equipes, e com isso vem a responsabilidade. Vamos manter os pés no chão e nos planejarmos para firmarmos nosso nome também no futebol gaúcho profissional — finalizou Jeferson Borges.