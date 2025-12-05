Conheça a chapa que será eleita para formar a diretoria executiva do Juventude no biênio 2026 e 2027

Alviverde aguarda a definição da eleição para dar prosseguimento ao planejamento de 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Com apenas uma chapa inscrita, o atual presidente Fábio Pizzamiglio caminha para sua primeira reeleição no Juventude. A chapa alviverde foi inscrita nesta sexta-feira (5), prazo final para o registro.

A aclamação ocorrerá na próxima semana, apenas dois dias após o time encerrar sua participação na Série A contra o Corinthians. A partida será neste domingo, às 16h, em São Paulo. O Verdão já está rebaixado para a Série B do Brasileiro.

O encontro entre os conselheiros ocorre na terça-feira (9), às 18h30min e, em segunda convocação com qualquer número de presentes às 19h, no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto junto ao Estádio Alfredo Jaconi.

Fábio Pizzamiglio assumiu o comando do Juventude no fim de 2022, após a saída do então dirigente Walter Dal Zotto Júnior por motivos de saúde. Em 2023, ele foi eleito pela primeira vez e agora vai para a reeleição.

Mudanças em Cargos

A chapa para o biênio 2026/2027 traz novidades importantes na composição da diretoria:

Vice-Presidente de Futebol: Almir Adami deixa o posto e quem assumirá é Luis Carlos Bianchi , que é integrante do comitê gestor do futebol.

Vice-Presidente Financeiro: O conselheiro Leonardo Beux Tonietto assumirá a pasta das finanças, sendo outra novidade na chapa. Atualmente, o vice Paulo Stumpf acumula a função.

Composição da Chapa (2026/2027)