Conheça a chapa que será eleita para formar a diretoria executiva do Juventude no biênio 2026 e 2027

Com apenas uma chapa inscrita, o atual presidente Fábio Pizzamiglio caminha para sua primeira reeleição no Juventude. A chapa alviverde foi inscrita nesta sexta-feira (5), prazo final para o registro.
A aclamação ocorrerá na próxima semana, apenas dois dias após o time encerrar sua participação na Série A contra o Corinthians. A partida será neste domingo, às 16h, em São Paulo. O Verdão já está rebaixado para a Série B do Brasileiro.
O encontro entre os conselheiros ocorre na terça-feira (9), às 18h30min e, em segunda convocação com qualquer número de presentes às 19h, no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto junto ao Estádio Alfredo Jaconi.
Fábio Pizzamiglio assumiu o comando do Juventude no fim de 2022, após a saída do então dirigente Walter Dal Zotto Júnior por motivos de saúde. Em 2023, ele foi eleito pela primeira vez e agora vai para a reeleição.
Mudanças em Cargos
A chapa para o biênio 2026/2027 traz novidades importantes na composição da diretoria:
- Vice-Presidente de Futebol: Almir Adami deixa o posto e quem assumirá é Luis Carlos Bianchi, que é integrante do comitê gestor do futebol.
- Vice-Presidente Financeiro: O conselheiro Leonardo Beux Tonietto assumirá a pasta das finanças, sendo outra novidade na chapa. Atualmente, o vice Paulo Stumpf acumula a função.
Composição da Chapa (2026/2027)
- Presidente: Fábio Pizzamiglio
- 1º Vice-Presidente: Paulo Roberto Stumpf
- Vice-Presidente - Patrimônio: Rafael Vicente Bellei
- Vice-Presidente - Futebol: Luis Carlos Bianchi
- Vice-Presidente - Financeiro: Leonardo Beux Tonietto
- Vice-Presidente - Marketing: Bruno Zaballa